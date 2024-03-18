Bal kabağının pratik hali: Ege'nin nefis lezzeti Sinkonta tarifi...
Özel lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Sinkonta ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Ege yöresinde sıkça yapılan yemeklerden biri Sinkonta kabak yemeğidir. Bu lezzetli yemek, bal kabağı kullanılarak hazırlanan enfes bir tatlıdır. Sinkonta kabak yemeği, yöresel lezzetler arasında önemli bir yere sahip olup, hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenektir.
Kabaklı tarifler sofralarda büyük ilgi görüyor. Kabak Sinkonta tarifi de bu lezzetli tarifler arasında öne çıkıyor. Evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlanabilen bu tarif, damakları şenlendirecek bir lezzete sahip. Tek bir tencerede kısık ateşte yavaş yavaş pişen kabak sinkonta, içindeki muhteşem lezzetiyle sofralarınıza keyif ve tat katarak, favori tarifleriniz arasına girecek. Peki, bal kabağının en pratik hali olan bu yemek nasıl yapılır? İşte Ege'nin nefis lezzeti Sinkonta tarifi...
SİNKONTA TARİFİ
Malzemeler:
750 gram bal kabağı
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 adet büyük boy soğan
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı toz şeker
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı toz tarçın
1 adet tarçın çubuğu (arzuya göre)
1/2 su bardağı su
SİNKONTA TARİFİ YAPILIŞI
Kabakları soyup yıkayın ve orta kalınlıkta dilimleyin.
Tencereye alıp üzerine zeytinyağı gezdirip 10 dakika kavurun.
Soğan ve sarımsakları soyun ve iri iri doğrayın.
Bal kabaklarının üzerine ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
Kalan malzemeleri ekleyin ve suyunu ekleyip pişirmeye bırakın.
Acı tereyağılı süzme yoğurtla birlikte servis edebilirsiniz.
Sinkonta yemeği hazır.
Afiyet olsun!
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