Doğa ve huzurun buluştuğu rüya koy: Gideros Koyu

Doğa ile iç içe, sakin bir mola için rotanızı Kastamonu'nun gizli cenneti Gideros Koyu'na çevirin.

Karadeniz'in masmavi sularıyla çevrili, doğal güzellikleriyle göz kamaştıran bir tatil noktası arıyorsanız, Kastamonu'nun saklı cenneti Gideros Koyu tam da aradığınız yer olabilir. Burası, yeşilin ve mavinin muhteşem uyumunun bir araya geldiği, şehrin gürültüsünden uzakta huzurlu bir kaçış noktasıdır.