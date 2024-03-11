Dünyanın en yalnız evi! 100 yıldır ıssız bir adada gizemini koruyor

1930'lu yıllara kadar İzlanda'nın Vestmann Adaları'nın bir parçası olan Ellidaey Adası, yaklaşık 300 yıl boyunca birçok aileye ev sahipliği yaptı. Adadaki en yalnız ev de burada yaşayan balıkçı aileler tarafından inşa edildi. Evi inşa eden 5 balıkçı ailenin amacı martıları avlamak ve sığır yetiştirmekti. Evi inşa eden balıkçı aileler uzun yıllar burada hayatlarını sürdürmeyi başardı. 1930'lu yıllarda ise bilinmeyen bir sebepten dolayı ada kendi kaderine terk edildi. Ancak adaya avlanmaya giden balıkçılar zamanla konum olarak avlanmaya oldukça elverişli olan bu evi benimsedi.

Son yıllarda ada ve gizemli evin sahibi, spekülasyonları körükleyen sayısız rapor ve makalede almıştır. Birçok kişinin yaşama hayali kurduğu ev hakkında çok daha çılgın teoriler de bulunuyor. Kimilerine göre bu ev periliken, kimilerine göre de dünyanın en zengin insanı bu evi satın aldı ve olası bir zombi istilasından korunmak için kendine sığınak yaptı. O gün gelene kadar da insanların kullanımına açtı.