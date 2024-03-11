Dünyanın en yalnız evi! 100 yıldır ıssız bir adada gizemini koruyor
İzlanda'nın Vestmannaejar takımadalarına bağlı Elliday Adası'nda, 'dünyanın en yalnız evi' bulunuyor.
20'nci yüzyılın sonlarına doğru İzlanda'nın güneyinde bulunan ve dünyanın karmaşasından oldukça uzaklarda olan Ellidaey Adası'ndan dünyaya bir fotoğraf yayıldı. Özellikle son yıllarda daha da popüler hale gelen bu fotoğraftaki eve 'Dünyanın En Yalnız Evi' ismi verildi.
1930'lu yıllara kadar İzlanda'nın Vestmann Adaları'nın bir parçası olan Ellidaey Adası, yaklaşık 300 yıl boyunca birçok aileye ev sahipliği yaptı. Adadaki en yalnız ev de burada yaşayan balıkçı aileler tarafından inşa edildi. Evi inşa eden 5 balıkçı ailenin amacı martıları avlamak ve sığır yetiştirmekti. Evi inşa eden balıkçı aileler uzun yıllar burada hayatlarını sürdürmeyi başardı. 1930'lu yıllarda ise bilinmeyen bir sebepten dolayı ada kendi kaderine terk edildi. Ancak adaya avlanmaya giden balıkçılar zamanla konum olarak avlanmaya oldukça elverişli olan bu evi benimsedi.
Son yıllarda ada ve gizemli evin sahibi, spekülasyonları körükleyen sayısız rapor ve makalede almıştır. Birçok kişinin yaşama hayali kurduğu ev hakkında çok daha çılgın teoriler de bulunuyor. Kimilerine göre bu ev periliken, kimilerine göre de dünyanın en zengin insanı bu evi satın aldı ve olası bir zombi istilasından korunmak için kendine sığınak yaptı. O gün gelene kadar da insanların kullanımına açtı.
En popüler iddia, The Independent'da yayınlanan ve adanın izlanda hükümeti tarafından şarkıcı Björk'e hediye edilmiş olmasıdır. Gazetenin haberine göre björk kendine bir ev ve kayıt stüdyosu inşa etmek için izlanda hükümeti ile görüşmüş ve ada kendisine hediye edilmiştir. gerçekte, björk böyle bir talepte bulunmamıştır ve söylenti hızla çürütülmüştür. Avustralya haber ağı news.com.au'ya göre Björk, 2000'li yılların başında başka bir ada hakkında İzlanda hükümeti ile kısa bir görüşme yapmış, ancak olumsuz tepkilerin ardından bu fikirden vazgeçmiştir. Ellidaey Adası ile bağlantısı yoktur.
Ellidaey Adası'ndaki bu ev bugün hâlâ avcılar ve balıkçılar tarafından kullanılıyor. Ancak bir gün adaya gitmek ve evi görmek isterseniz yalnızca adaya ulaşmanız yeterli. Söylenenlere göre, adaya ücretsiz gidip ziyaret etmek ve konaklamak mümkün.
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