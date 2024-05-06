Ege'de bir cennet köşesi... Midilli Adası

Gezilecek Yerler ve Aktiviteler

Mytilene Kalesi:

Mytilene'nin simgesi olan Mytilene Kalesi, adanın en ünlü yapılarından biridir. Kale, tarihi zenginliği ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçileri kendine çeker. Burada antik kalıntıları keşfedebilir ve adanın tarihini yakından tanıyabilirsiniz.

Molyvos (Mithymna) Köyü:

Midilli'nin en güzel köylerinden biri olan Molyvos, taş evleri, dar sokakları ve sakin atmosferiyle bilinir. Burada dolaşırken tarihi dokuya hayran kalacak ve geleneksel yaşam tarzını keşfedeceksiniz.

Petrified Forest (Taşlaşmış Orman):

Midilli'de bulunan Taşlaşmış Orman, eşsiz doğal bir oluşum olarak bilinir. Adanın güneyinde yer alan bu alan, binlerce yıl önce oluşmuş ağaç kalıntıları ve volkanik taşlarla kaplıdır.

Plajlar:

Midilli Adası, muhteşem plajlarıyla da ünlüdür. Petra, Anaxos, Eftalou, Skala Eressos ve Vatera gibi plajlar, temiz suları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilere rüya gibi bir deneyim sunar.