Geçmişin izlerini taşıyan doğal bir hazine: Kapıkırı Köyü

Tarihi Zenginlikler:

Kapıkırı Köyü, binlerce yıllık bir tarihe sahiptir. Helenistik ve Roma dönemlerine ait antik kalıntılarla dolu olan köy, tarih meraklıları için bir cennettir. Antik kent kalıntıları, kaya mezarları ve tapınaklar, geçmişin izlerini takip etmek isteyenleri büyüler.

Doğal Güzellikler:

Köy, Muğla'nın eşsiz doğasının bir parçasıdır. Dağların eteklerine kurulu olan Kapıkırı, yemyeşil vadilerle çevrilidir. Doğa yürüyüşleri yapmak, temiz havanın tadını çıkarmak ve doğanın sessizliğinde huzur bulmak isteyenler için mükemmel bir seçenektir.