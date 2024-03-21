Güneydoğu Anadolu'nun gizemli kenti: Kilis

TARİHİ YAPILAR

Kilis, tarih boyunca Hititler, Romalılar, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin egemenliği altında kalmıştır. Bu nedenle, şehirde farklı dönemlere ait tarihi eserler bulunmaktadır.

Ravanda Kalesi:

Kilis iline bağlı Polatlı ilçesinin bir köyü olan Belenözü’nde bulunuyor. Kalenin ne zaman yapılmış olduğu tam olarak bilinmiyor. Bunun yanı sıra kalenin dış tarafı ise bayağı yıpranmış durumda. Kalenin öteki antik kalelerdeki gibi geniş su sarnıçları var. Yapımında çok çeşitli malzemelerin kullanıldığı söyleniyor. Bu nedenle kalenin çok eski bir tarihte yapılmış olması ve sürekli olarak onarılması ihtimali var.

Tarih Kokan Sokaklar:

Kilis, tarih boyunca pek çok medeniyetin izlerini taşıyan bir şehirdir. Burada dolaşırken, Osmanlı döneminden kalma taş yapılar ve tarihi konaklarla karşılaşacaksınız. Daracık sokaklarında yürürken, kendinizi geçmişe bir zaman yolculuğunda hissedeceksiniz.

Tarihi Camiler ve Külliyeler:

Kilis'te birbirinden güzel camiler ve külliyeler bulunmaktadır. Hacı İlyas Camii, Yakubiye Camii ve Ulu Camii gibi tarihi yapılar, mimari açıdan büyük öneme sahiptir. Bu camiler, şehrin dini ve kültürel mirasını yansıtır.