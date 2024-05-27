İstanbul'a yakın bayram tatili kaçamağı: İşte doğayla buluşabileceğiniz 10 yer...

7. Abant- Bolu:

Yedigöller Bölgesi, Türkiye'nin doğal güzelliklerle bezenmiş cennet köşelerinden biri olarak kabul edilirken, Abant da bu bölgenin en gözde turistik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Bayram tatilinde huzur dolu bir kaçamak yapmak isteyenler için Abant, sakin atmosferiyle tam bir vaha niteliğinde. Günübirlik ziyaretlerin yanı sıra birkaç gün geçirmek için de ideal olan bu bölge, doğanın tüm ihtişamını gözler önüne seriyor.