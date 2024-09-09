İstanbul'da gezmeniz gereken 5 müze

3. RAHMI M. KOÇ MÜZESİ

Haliç kıyısında bulunan Rahmi M. Koç Müzesi, Türkiye'nin en kapsamlı sanayi ve teknoloji müzelerinden biridir. Müze, denizcilik, havacılık, demiryolu ulaşımı ve otomobiller gibi pek çok farklı alana dair geniş bir koleksiyona sahiptir. Çocuklar ve yetişkinler için interaktif deneyimler sunan müzede, tarihi taşıtları yakından inceleyebilir, bilim ve teknolojinin gelişimine tanıklık edebilirsiniz. Tarihi buharlı trenlerden uçaklara kadar birçok ilginç aracı görmek, her yaştan ziyaretçi için keyifli bir deneyim sunar.