Doğanın kalbinde huzur dolu bir keşif: İstanbul'da görmeniz gereken 5 botanik park
İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, yeşilin binbir tonunu barındıran botanik parklarıyla da doğa severler için büyüleyici bir şehir. Şehir merkezinden çok uzaklaşmadan doğanın kucağında vakit geçirebileceğiniz bu parklar, farklı bitki türleri ve huzurlu atmosferleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. İşte, İstanbul'un en dikkat çekici botanik parkları...
1. NEZAHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ
Anadolu Yakası’nda, Ataşehir’de bulunan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, İstanbul’un en önemli botanik bahçelerinden biridir. 1995 yılında Ali Nihat Gökyiğit tarafından eşi Nezahat Gökyiğit anısına kurulan bu park, zamanla genişleyerek İstanbul’un en büyük botanik bahçelerinden biri haline gelmiştir. Bahçe, farklı bitki koleksiyonlarıyla dikkat çeker. Özellikle Türkiye’nin doğal bitki örtüsünü temsil eden bölümler, botanik meraklıları için oldukça öğretici ve ilgi çekicidir. Bahçede, yürüyüş yolları, tematik bahçeler, bitki sergileri ve çeşitli etkinlikler de yer alır.
2. ZEYTİNBURNU TIBBİ BİTKİLER BAHÇESİ
Zeytinburnu’nda yer alan Tıbbi Bitkiler Bahçesi, şifa kaynağı olan bitkilerin yetiştirildiği ve ziyaretçilere tanıtıldığı bir merkezdir. 2005 yılında hizmete açılan bu bahçe, Türkiye’nin ilk ve tek tıbbi bitkiler bahçesi olma özelliğini taşır. Bahçede yaklaşık 700 farklı türde tıbbi ve aromatik bitki bulunur. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde, bitkilerin nasıl kullanıldığını öğrenebilir, rehber eşliğinde turlar yapabilir ve çeşitli atölyelere katılabilirsiniz. Bahçe, hem bitki bilimiyle ilgilenenler hem de sağlıklı yaşam tutkunları için harika bir keşif alanıdır.
3. ATATÜRK ARBORETUMU
Sarıyer’de, Belgrad Ormanı’nın hemen yanında yer alan Atatürk Arboretumu, İstanbul’un en önemli doğal yaşam alanlarından biridir. 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin öncülüğünde kurulan arboretum, geniş bitki koleksiyonuyla dikkat çeker. 296 hektarlık bir alana yayılan bu botanik parkta, dünyanın dört bir yanından getirilen ağaç ve bitki türleri sergilenir. Arboretum, özellikle sonbahar aylarında yaprakların rengarenk bir hal aldığı dönemde, fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için eşsiz manzaralar sunar. Ziyaretçiler, huzur dolu yürüyüşler yapabilir, göletlerin etrafında vakit geçirebilir ve bitkilerin çeşitliliği hakkında bilgi edinebilir.
4. BAKIRKÖY BOTANİK PARKI
Bakırköy Botanik Parkı, 2013 yılında hizmete açılmış ve kısa sürede bölgenin en popüler yeşil alanlarından biri haline gelmiştir. Park, yaklaşık 96 bin metrekarelik geniş bir alana yayılmıştır ve çeşitli bitki türleriyle doludur. Bahçede, yürüyüş yolları, yapay göletler, çocuk oyun alanları ve spor alanları gibi çeşitli olanaklar bulunur. Parkta düzenlenen bitki sergileri ve eğitim etkinlikleri, doğayla ilgili bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için harika fırsatlar sunar.
5. BEYKOZ CAM VE BİLLUR MÜZESİ BOTANİK BAHÇESİ
Beykoz’da yer alan bu eşsiz botanik bahçesi, tarihi bir cam müzesiyle birlikte ziyaretçilere doğa ve sanatın iç içe geçtiği bir deneyim sunar. Beykoz Cam ve Billur Müzesi’nin bahçesinde yer alan botanik parkta, çeşitli bitki türleri, ağaçlar ve çiçekler yer alır. Bahçe, cam ve doğa tutkunları için bir sığınak gibidir. Aynı zamanda, bu bahçe, huzurlu yürüyüşler ve doğal güzelliklerin tadını çıkarabileceğiniz mükemmel bir ortam sunar.
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