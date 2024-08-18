Doğanın kalbinde huzur dolu bir keşif: İstanbul'da görmeniz gereken 5 botanik park

2. ZEYTİNBURNU TIBBİ BİTKİLER BAHÇESİ

Zeytinburnu’nda yer alan Tıbbi Bitkiler Bahçesi, şifa kaynağı olan bitkilerin yetiştirildiği ve ziyaretçilere tanıtıldığı bir merkezdir. 2005 yılında hizmete açılan bu bahçe, Türkiye’nin ilk ve tek tıbbi bitkiler bahçesi olma özelliğini taşır. Bahçede yaklaşık 700 farklı türde tıbbi ve aromatik bitki bulunur. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde, bitkilerin nasıl kullanıldığını öğrenebilir, rehber eşliğinde turlar yapabilir ve çeşitli atölyelere katılabilirsiniz. Bahçe, hem bitki bilimiyle ilgilenenler hem de sağlıklı yaşam tutkunları için harika bir keşif alanıdır.