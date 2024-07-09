Kamp tatili sevenler için 10 yer önerisi!

9. BORKÇA KARAGÖL - ARTVİN

Karadeniz'in eşsiz güzelliklerine sahip Artvin, oksijen dolu bir kaçamak için ideal bir nokta. Doğal zenginlikleri, yeşilin her tonunu barındıran ormanları ve berrak akarsularıyla bu şehir, doğa tutkunları için adeta bir cennet köşesi. Artvin'in derin vadileri ve etkileyici dağ manzaraları, ziyaretçilere hem dinlenme hem de keşif fırsatı sunuyor. Burada vakit geçirmek, hem ruhen hem de bedenen yenilenmek için harika bir fırsat.