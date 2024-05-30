Türkiye'de gezmeniz gereken 5 köy!

2. BEHRAMKALE / ÇANAKKALE

Behramkale, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı bir köy olup, antik kent içerisinde bulunmasıyla oldukça ilgi çekicidir. Günümüzde yaklaşık 150 hane tarafından yaşamın sürdürüldüğü bu Osmanlı köyü, yaz mevsiminde yüzlerce ziyaretçinin akınına uğrar. Köyün en bilinen özelliği ise Antik Çağ'da Aristoteles'in bir süre burada yaşamış olması ve hatta felsefe okulunun burada kurulmuş olmasıdır. Behramkale, Assos Antik Liman'ın hemen tepesinde konumlanmıştır ve muhteşem bir manzaraya sahiptir. Eşsiz bir doğa ve tarih birlikteliği sunan bu köy, ziyaretçilerine tarihi dokusuyla büyüleyici bir deneyim yaşatır. Dar sokakları, taş evleri ve antik kalıntılarıyla Behramkale, adeta zamanın durduğu bir noktadır. Köyde gezilip görülecek birçok tarihi ve doğal nokta bulunmaktadır. Antik kentin kalıntıları, Aristoteles'in yaşadığı ev ve felsefe okulunun izleri, ziyaretçilere antik döneme ait bir yolculuk yapma fırsatı sunar. Ayrıca, köydeki taş evler ve dar sokaklar, geleneksel bir Osmanlı köyü atmosferi sunar ve ziyaretçilerin geçmişe doğru bir yolculuk yapmalarını sağlar.