Tarihin izinde unutulmaz bir gezi: Dara Antik Kenti

Yayınlanma: 22.04.2024 - 17:15

Güncelleme: 22.04.2024 - 17:15

Dara Antik Kenti, binlerce yıllık tarihi ile Anadolu'nun derinliklerinde gizlenmiş bir mücevher gibidir. Mezopotamya'nın kalbinde yer alan bu antik kent, mimari yapısıyla, savunma sistemleriyle ve sıra dışı geçmişiyle dikkat çeker. Günümüzde ziyaretçilerine tarih dolu bir serüven vaat eden Dara, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibidir.

Dara Antik Kenti, Mardin'in Savur ilçesine bağlı Oğuz köyünde bulunur. Antik kentin kuruluşu MS 4. yüzyıla kadar uzanır ve Süryaniler tarafından inşa edilmiştir. Kısa bir süre Bizans İmparatorluğu'nun elinde kalan kent, daha sonra Sasani İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiştir. Günümüzde ise yıkık dökük kalıntılarıyla ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkaran Dara, göz alıcı manzaralarıyla da dikkat çeker.

Antik kentin en dikkat çekici özelliklerinden biri, devasa kaya mezarları ve sarnıçlarıdır. Yer altına yapılmış olan bu mezarlar, dönemin mimari ustalığını ve teknik bilgisini yansıtır. Ayrıca, kentin surları ve kale kalıntıları da ziyaretçilerin ilgisini çeker. Dara'nın zirvesine tırmandığınızda, sizi etkileyici bir manzara karşılar: Uzanan düzlükler, yeşillikler ve tarihle iç içe geçmiş bir atmosfer.

Dara Antik Kenti'nde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserler, bölgenin tarihine ışık tutar. Bu eserler arasında, heykeller, pişmiş toprak kaplar ve süs eşyaları bulunur. Antik kentin yaşamı ve kültürü hakkında önemli ipuçları sunan bu eserler, ziyaretinizin daha anlamlı ve dolu dolu geçmesini sağlar.

Dara Antik Kenti, tarih ve doğa tutkunlarının keşfetmeye doyamayacağı bir noktadır. Mezopotamya'nın mistik atmosferiyle harmanlanmış bu antik kent, sizi zamanda geriye doğru bir yolculuğa çıkarırken, unutulmaz anılar biriktirmenizi sağlar. Siz de bu eşsiz deneyimi yaşamak için Dara'ya doğru yola çıkın ve tarihin büyüsüne kapılın.

DARA ANTİK KENTİNE NASIL GİDİLİR?

Mardin-Nusaybin karayolu üzerinde Akıncı Bucağından Dara köy yoluna sapıp 10 kilometre içeri girilerek antik kente ulaşabilirsiniz. Dolmuş seferi bulunmadığı için özel aracınızla gidebilirsiniz. Dara Antik Kenti, Mardin'e 30 km, İzmir'e 1.455 km, Ankara'ya 1.040 km, İstanbul'a 1.494 km, Şanlıurfa'ya 201 km uzaklıktadır.