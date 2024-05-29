Bayram tatilinde İstanbul'da gezilebilecek 10 yer!

5. AĞVA

Yeşilçay ve Göksu nehirleri arasında yer alan bu büyüleyici bölge, tarih boyunca birçok medeniyetin izlerini taşır. Hititlerden Frigler, Romalılar ve Osmanlılara kadar birçok uygarlığın geçiş noktası olmuştur. Doğanın içinde huzurlu bir bayram tatili geçirmek isteyenler için ideal bir seçenektir. Şile'ye bağlı olan bu semt, doğal güzellikleriyle ünlüdür. Ağva'da nehir kenarında kano yapabilir, bisiklet kiralayabilir veya sakin bir tekne turuna çıkabilirsiniz. Ağva, aynı zamanda romantik bir kaçış noktası olarak da bilinir, bu yüzden sevdiklerinizle unutulmaz anlar yaşamak için mükemmel bir seçenektir.