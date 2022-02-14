Ilgaz Dağı Kayak Merkezi hafta sonu birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor

14 Şubat 2022 Pazartesi, 17:57

Kastamonu-Çankırı sınırındaki kayak merkezine, Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor.

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın 1850 rakımındaki doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp keyifli vakit geçiriyor.

Hafta sonu nedeniyle yoğunluğun yaşandığı kayak merkezi, ziyaretçilere de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.