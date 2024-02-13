İmparatoriçe Sisi'den Gustav Klimt'e: Viyana'nın öne çıkan noktaları

Yayınlanma: 13.02.2024 - 23:40

Güncelleme: 13.02.2024 - 23:40

Avusturya'nın başkenti Viyana, tarihi zenginlikleri, sanat galerileri ve etkileyici mimarisi ile öne çıkan bir şehir. İşte Viyana'da gezilecek bazı önemli yerler...

TIERGARTEN SCHOENBRUNN - ZOO VIENNA: DOĞA İLE İÇ İÇE

Schoenbrunn Sarayı'nın muazzam bahçelerinde yer alan Tiergarten Schoenbrunn, dünyanın en eski hayvanat bahçelerinden biridir. Doğal yaşam alanları, nadir türlerin sergileri ve tarihi atmosferiyle ziyaretçilere keyifli bir gün geçirme fırsatı sunar.

HISTORIC CENTER OF VIENNA: TARİHİ ÇEKİRDEK

Viyana'nın tarihi merkezi, tarihi binaları, meydanları ve dar sokaklarıyla ünlüdür. Stephansplatz, Hofburg Sarayı ve St. Stephen's Katedrali gibi önemli noktaları içeren bu bölge, şehrin tarihini keşfetmek isteyenler için ideal bir başlangıç noktasıdır.

SANAT TARİHİ MÜZESİ: SANATIN HAZİNELERİ

Sanat Tarihi Müzesi (Kunsthistorisches Museum), muazzam sanat koleksiyonlarına ev sahipliği yapar. Rönesans'tan Barok'a, Egzotik Sanat'tan Antik Mısır'a kadar uzanan eserleriyle bu müze, sanatseverleri büyüler.

LEOPOLD MÜZESI: AVUSTURYA SANATININ BİR PANORAMASI

Leopold Müzesi, modern Avusturya sanatının önde gelen eserlerine ev sahipliği yapar. Gustav Klimt'in ünlü eserleri de dahil olmak üzere, Egon Schiele ve diğer önemli sanatçıların eserleri burada sergilenir.

SISI MÜZESİ: İMPARATORIÇE ELISABETH'IN ANISINA

Sisi Müzesi, Elisabeth of Bavaria, daha iyi bilinen adıyla Sisi'nin hayatına odaklanır. Hofburg Sarayı'nın bir bölümünde bulunan müze, Sisi'nin giysileri, mücevherleri ve kişisel eşyalarını içerir.