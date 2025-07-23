Her köşesi ayrı bir hikâye anlatan bu şehirde hem tarihî mekânları keşfedebilir, hem doğayla iç içe anlar yaşayabilir, hem de modern hayatın tadını çıkarabilirsiniz. İşte, İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken 7 yer...

1. Sultanahmet Meydanı ve Tarihî Yarımada

Ayasofya Camii: Bizans’tan Osmanlı’ya uzanan muazzam bir geçmişe sahip. Mimarisiyle büyüler.

Sultanahmet Camii (Mavi Camii): İznik çinileriyle ünlü, İstanbul’un en bilinen camilerinden.

Topkapı Sarayı: Osmanlı padişahlarının yüzyıllarca yaşadığı saray. Harem dairesi özellikle ilgi çekici.

Yerebatan Sarnıcı: Yer altındaki bu devasa su sarnıcı mistik havasıyla etkileyici.

2. Boğaz Turu ve Ortaköy

Boğaz Turu: Tekneyle boğaz boyunca süzülerek İstanbul’un iki yakasını birden görebilirsiniz.

Ortaköy Camii: Boğaz manzarasına nazır, mimarisiyle göz alıcı.

Ortaköy Sahili: Kumpir, waffle ve el sanatları stantlarıyla ünlü.

3. İstanbul’un Doğayla İç İçe Rotaları

Emirgan Korusu: Lale mevsiminde cıvıl cıvıl bir doğa şöleni.

Belgrad Ormanı: Koşu parkurları ve piknik alanlarıyla doğa severler için harika.

Çamlıca Tepesi: Şehri kuşbakışı görebileceğiniz manzarasıyla meşhur.

4. Alışveriş ve Sokak Kültürü

Kapalıçarşı: Tarihi atmosferde alışveriş keyfi. El yapımı takılar, halılar ve baharatlar…

Mısır Çarşısı: Baharatların, lokumların ve şifalı otların cenneti.

İstiklal Caddesi: Sanat galerileri, kafeler, sokak sanatçıları ve nostaljik tramvayıyla dolu dolu bir cadde.

5. Sanat ve Modern Kültür Noktaları

İstanbul Modern: Türkiye'nin ilk modern sanat müzesi.

Pera Müzesi: Sanat ve tarih meraklıları için özel sergiler sunar.

6. Tarihi Semtler ve Görülmeye Değer Mahalleler

Balat & Fener: Renkli evleri, kiliseleri ve kafe dolu sokaklarıyla nostaljik bir gezinti.

Kuzguncuk: Yeşil sokakları, küçük dükkanları ve tarihi havasıyla İstanbul’un saklı cenneti.

Kadıköy & Moda: Anadolu yakasının genç ve enerjik yüzü. Sahil yürüyüşleri, kitapçılar ve müzik dolu sokaklar.

7. İstanbul’un En Güzel Manzara Noktaları