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İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken 7 yer

İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken 7 yer

23.07.2025 11:56:00
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Haber Merkezi
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İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken 7 yer

Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren, binlerce yıllık tarih ve kültürel zenginlikle donanmış bir şehir: İstanbul. İşte, İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken 7 yer...

Her köşesi ayrı bir hikâye anlatan bu şehirde hem tarihî mekânları keşfedebilir, hem doğayla iç içe anlar yaşayabilir, hem de modern hayatın tadını çıkarabilirsiniz. İşte, İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken 7 yer...

1. Sultanahmet Meydanı ve Tarihî Yarımada

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  • Ayasofya Camii: Bizans’tan Osmanlı’ya uzanan muazzam bir geçmişe sahip. Mimarisiyle büyüler.
  • Sultanahmet Camii (Mavi Camii): İznik çinileriyle ünlü, İstanbul’un en bilinen camilerinden.
  • Topkapı Sarayı: Osmanlı padişahlarının yüzyıllarca yaşadığı saray. Harem dairesi özellikle ilgi çekici.
  • Yerebatan Sarnıcı: Yer altındaki bu devasa su sarnıcı mistik havasıyla etkileyici.

2. Boğaz Turu ve Ortaköy

  • Boğaz Turu: Tekneyle boğaz boyunca süzülerek İstanbul’un iki yakasını birden görebilirsiniz.
  • Ortaköy Camii: Boğaz manzarasına nazır, mimarisiyle göz alıcı.
  • Ortaköy Sahili: Kumpir, waffle ve el sanatları stantlarıyla ünlü.

3. İstanbul’un Doğayla İç İçe Rotaları

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  • Emirgan Korusu: Lale mevsiminde cıvıl cıvıl bir doğa şöleni.
  • Belgrad Ormanı: Koşu parkurları ve piknik alanlarıyla doğa severler için harika.
  • Çamlıca Tepesi: Şehri kuşbakışı görebileceğiniz manzarasıyla meşhur.

4. Alışveriş ve Sokak Kültürü

  • Kapalıçarşı: Tarihi atmosferde alışveriş keyfi. El yapımı takılar, halılar ve baharatlar…
  • Mısır Çarşısı: Baharatların, lokumların ve şifalı otların cenneti.
  • İstiklal Caddesi: Sanat galerileri, kafeler, sokak sanatçıları ve nostaljik tramvayıyla dolu dolu bir cadde.

5. Sanat ve Modern Kültür Noktaları

  • İstanbul Modern: Türkiye'nin ilk modern sanat müzesi.
  • Pera Müzesi: Sanat ve tarih meraklıları için özel sergiler sunar.

6. Tarihi Semtler ve Görülmeye Değer Mahalleler

  • Balat & Fener: Renkli evleri, kiliseleri ve kafe dolu sokaklarıyla nostaljik bir gezinti.
  • Kuzguncuk: Yeşil sokakları, küçük dükkanları ve tarihi havasıyla İstanbul’un saklı cenneti.
  • Kadıköy & Moda: Anadolu yakasının genç ve enerjik yüzü. Sahil yürüyüşleri, kitapçılar ve müzik dolu sokaklar.

7. İstanbul’un En Güzel Manzara Noktaları

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  • Galata Kulesi: Hem tarihi hem de harika bir İstanbul manzarası sunar.
  • Pierre Loti Tepesi: Haliç’e bakan bu tepe kahve eşliğinde manzara keyfi için ideal.
  • Süleymaniye Tepesi: İstanbul siluetini en güzel izleyebileceğiniz yerlerden biri.
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