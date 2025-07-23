Her köşesi ayrı bir hikâye anlatan bu şehirde hem tarihî mekânları keşfedebilir, hem doğayla iç içe anlar yaşayabilir, hem de modern hayatın tadını çıkarabilirsiniz. İşte, İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken 7 yer...
1. Sultanahmet Meydanı ve Tarihî Yarımada
- Ayasofya Camii: Bizans’tan Osmanlı’ya uzanan muazzam bir geçmişe sahip. Mimarisiyle büyüler.
- Sultanahmet Camii (Mavi Camii): İznik çinileriyle ünlü, İstanbul’un en bilinen camilerinden.
- Topkapı Sarayı: Osmanlı padişahlarının yüzyıllarca yaşadığı saray. Harem dairesi özellikle ilgi çekici.
- Yerebatan Sarnıcı: Yer altındaki bu devasa su sarnıcı mistik havasıyla etkileyici.
2. Boğaz Turu ve Ortaköy
- Boğaz Turu: Tekneyle boğaz boyunca süzülerek İstanbul’un iki yakasını birden görebilirsiniz.
- Ortaköy Camii: Boğaz manzarasına nazır, mimarisiyle göz alıcı.
- Ortaköy Sahili: Kumpir, waffle ve el sanatları stantlarıyla ünlü.
3. İstanbul’un Doğayla İç İçe Rotaları
- Emirgan Korusu: Lale mevsiminde cıvıl cıvıl bir doğa şöleni.
- Belgrad Ormanı: Koşu parkurları ve piknik alanlarıyla doğa severler için harika.
- Çamlıca Tepesi: Şehri kuşbakışı görebileceğiniz manzarasıyla meşhur.
4. Alışveriş ve Sokak Kültürü
- Kapalıçarşı: Tarihi atmosferde alışveriş keyfi. El yapımı takılar, halılar ve baharatlar…
- Mısır Çarşısı: Baharatların, lokumların ve şifalı otların cenneti.
- İstiklal Caddesi: Sanat galerileri, kafeler, sokak sanatçıları ve nostaljik tramvayıyla dolu dolu bir cadde.
5. Sanat ve Modern Kültür Noktaları
- İstanbul Modern: Türkiye'nin ilk modern sanat müzesi.
- Pera Müzesi: Sanat ve tarih meraklıları için özel sergiler sunar.
6. Tarihi Semtler ve Görülmeye Değer Mahalleler
- Balat & Fener: Renkli evleri, kiliseleri ve kafe dolu sokaklarıyla nostaljik bir gezinti.
- Kuzguncuk: Yeşil sokakları, küçük dükkanları ve tarihi havasıyla İstanbul’un saklı cenneti.
- Kadıköy & Moda: Anadolu yakasının genç ve enerjik yüzü. Sahil yürüyüşleri, kitapçılar ve müzik dolu sokaklar.
7. İstanbul’un En Güzel Manzara Noktaları
- Galata Kulesi: Hem tarihi hem de harika bir İstanbul manzarası sunar.
- Pierre Loti Tepesi: Haliç’e bakan bu tepe kahve eşliğinde manzara keyfi için ideal.
- Süleymaniye Tepesi: İstanbul siluetini en güzel izleyebileceğiniz yerlerden biri.