İzmir’e yeni kültür turu: 7 Kiliseler Kültür Rotası

Yayınlanma: 20.06.2023 - 11:45

Güncelleme: 20.06.2023 - 11:45

“İnanç Turizminde 7 Kiliseler Kültür Rotasının Önemi” toplantısı, İzmir Ticaret Odasında gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş İzmir’in çok kültürlü yapısına ve hoşgörüsüne dikkat çekerken, “Bu hoşgörü aynı zamanda Batı Anadolu’yu da birleştirir ve geçmişte olduğu kadar günümüzde de kıymetli olan ‘7 Kiliseler’ olarak karşımıza çıkar. Bugün bir kültür rotası olarak ortaya koyabildiğimiz ‘7 Kiliseler Kültür Rotası’, hem köklü bir inanç tarihini hem de tarihin derinliklerinde yaşayan ve günümüze ulaşan bir kültürü içerisinde barındırmaktadır. İnanç turizminin yıldızı ‘7 Kiliseler Kültür Rotası’ İzmir'de parlıyor” dedi. ‘7 Kiliseler Kültür Rotası’nın farkındalığının artırılması, daha fazla yaygınlaşmasının sağlanmasının önemini aktaran Özkardeş, kültür turizmini geliştirmek için gerçekleştirilen çalışmaların önemine dikkat çekti.

"SOSYAL MEDYANIN KATKISI BÜYÜK"

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, katılımcılara İzmir’de kültür turizminin gelişmesi için yapılan çalışmaları aktarırken, kurumlar arasında sağlanan iş birliğin önemini vurguladı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy ise ‘7 Kiliseler Kültür Rotası’ ve inanç turizmi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verirken, acentelere paket olarak pazarlama yöntemleri hakkında önerilerde bulundu. Şensoy, rotaların tanıtımı konusunda sosyal medya faaliyetlerinin de büyük önem taşıdığını belirtti.

Toplantı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytuğ Arslan, İzmir Rehberler Odası Başkanı Macit Şaşzade, Katip Çelebi Ünversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Akbaş, İzmir Ticaret Odası Meclisi ve Komite Üyelerinin katılımı ile düzenlendi.