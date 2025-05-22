Sessizlik, mavi ve doğanın kalbinde kaçış noktaları: Türkiye'de görmeniz gereken 7 koy

Türkiye’nin en güzel koylarından bazıları... Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili olması sayesinde sayısız saklı cennet köşesi sunar. Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alan eşsiz koylar, hem doğayla baş başa kalmak hem de huzurlu bir deniz tatili yapmak isteyenler için adeta biçilmiş kaftandır. Kalabalıklardan uzak, kristal berraklığındaki sulara sahip, yemyeşil doğayla çevrili bu koylar, Türkiye'nin doğal zenginliğini gözler önüne serer. İşte,

1. KABAK KOYU - FETHİYE, MUĞLA Fethiye’ye yaklaşık 30 km uzaklıkta yer alan Kabak Koyu, ulaşımın nispeten zor olması nedeniyle bakirliğini koruyan nadir noktalardan biridir. Koy, çam ormanlarıyla çevrili bir vadi içinde yer alır ve masmavi denizi ile etkileyici bir manzara sunar. Kampçılar, doğa severler ve yoga tutkunları için ideal bir ortam sunan Kabak, doğayla iç içe bir tatil isteyenler için vazgeçilmezdir.

Öne çıkanlar:

Bungalov ve çadır konaklama imkânı

Likya Yolu güzergahında yürüyüş rotaları

Sessizlik ve doğa odaklı bir atmosfer Fethiye’ye yaklaşık 30 km uzaklıkta yer alan Kabak Koyu, ulaşımın nispeten zor olması nedeniyle bakirliğini koruyan nadir noktalardan biridir. Koy, çam ormanlarıyla çevrili bir vadi içinde yer alır ve masmavi denizi ile etkileyici bir manzara sunar. Kampçılar, doğa severler ve yoga tutkunları için ideal bir ortam sunan Kabak, doğayla iç içe bir tatil isteyenler için vazgeçilmezdir.Bungalov ve çadır konaklama imkânıLikya Yolu güzergahında yürüyüş rotalarıSessizlik ve doğa odaklı bir atmosfer

2. CENNET KOYU - BODRUM, MUĞLA Adının hakkını sonuna kadar veren Cennet Koyu, Bodrum’un en güzel ve en sakin koylarından biridir. Lüks yatların sıkça uğradığı bu koy, berrak denizi, sığ suları ve doğayla bütünleşmiş atmosferiyle dikkat çeker. Araçla ulaşım sınırlı olduğundan genellikle yürüyerek veya tekneyle ulaşılır.

Öne çıkanlar:

Sakin denizi ve berrak suyu

Bodrum merkezine yakın konum

Doğa yürüyüşü ve piknik alanları Adının hakkını sonuna kadar veren Cennet Koyu, Bodrum’un en güzel ve en sakin koylarından biridir. Lüks yatların sıkça uğradığı bu koy, berrak denizi, sığ suları ve doğayla bütünleşmiş atmosferiyle dikkat çeker. Araçla ulaşım sınırlı olduğundan genellikle yürüyerek veya tekneyle ulaşılır.Sakin denizi ve berrak suyuBodrum merkezine yakın konumDoğa yürüyüşü ve piknik alanları

3. AKVARYUM KOYU - BOZBURUN, MUĞLA Bozburun Yarımadası'ndaki Akvaryum Koyu, ismini su altındaki olağanüstü berraklık ve canlılıktan alır. Dalgıçlar ve şnorkelle yüzmeyi sevenler için adeta bir cennettir. Koy, karadan ulaşımı zor olduğu için tekne turlarının vazgeçilmez duraklarından biridir.

Öne çıkanlar:

Su altı keşfi için ideal

Sessiz, sakin ve kalabalıktan uzak

Günübirlik tekne turlarıyla ulaşım Bozburun Yarımadası'ndaki Akvaryum Koyu, ismini su altındaki olağanüstü berraklık ve canlılıktan alır. Dalgıçlar ve şnorkelle yüzmeyi sevenler için adeta bir cennettir. Koy, karadan ulaşımı zor olduğu için tekne turlarının vazgeçilmez duraklarından biridir.Su altı keşfi için idealSessiz, sakin ve kalabalıktan uzakGünübirlik tekne turlarıyla ulaşım

4. KORSAN KOYU - KUMLUCA, ANTALYA Antalya’nın Kumluca ilçesi sınırlarında yer alan Korsan Koyu, kampçılar ve doğa tutkunları için adeta bir gizli cennet. Kayalıklar arasında kalan koyun hikâyesi, adını zamanında burayı sığınak olarak kullanan korsanlardan alıyor. Kristal berraklığındaki suyu ve doğal yapısı ile dikkat çeken koy, caretta carettaların da uğrak noktası.

Öne çıkanlar:

Doğal kamp alanları

El değmemiş doğa ve tertemiz deniz

Tarihi zenginliklerle iç içe Antalya’nın Kumluca ilçesi sınırlarında yer alan Korsan Koyu, kampçılar ve doğa tutkunları için adeta bir gizli cennet. Kayalıklar arasında kalan koyun hikâyesi, adını zamanında burayı sığınak olarak kullanan korsanlardan alıyor. Kristal berraklığındaki suyu ve doğal yapısı ile dikkat çeken koy, caretta carettaların da uğrak noktası.Doğal kamp alanlarıEl değmemiş doğa ve tertemiz denizTarihi zenginliklerle iç içe

5. HİDAYET KOYU - KAŞ, ANTALYA Kaş merkeze yaklaşık 2 km uzaklıktaki Hidayet Koyu, son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte ziyaretçilerin favori noktalarından biri haline geldi. Zümrüt yeşili denizi, kaya formasyonları ve çevredeki tesislerle hem doğal hem konforlu bir deneyim sunar. Sualtı dünyasının canlılığı ile dikkat çeker.

Öne çıkanlar:

Snorkel ve dalış için uygun

Günübirlik tesis olanakları

Kolay ulaşım ve temiz deniz Kaş merkeze yaklaşık 2 km uzaklıktaki Hidayet Koyu, son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte ziyaretçilerin favori noktalarından biri haline geldi. Zümrüt yeşili denizi, kaya formasyonları ve çevredeki tesislerle hem doğal hem konforlu bir deneyim sunar. Sualtı dünyasının canlılığı ile dikkat çeker.Snorkel ve dalış için uygunGünübirlik tesis olanaklarıKolay ulaşım ve temiz deniz

6. BADEMLİ KOYLARI - DİKİLİ, İZMİR İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Bademli köyü çevresinde birbirinden güzel ve sessiz koylar yer alır. Killik, Hanımın Koyu ve Zindancık gibi noktalar berrak suları, altın rengi kumsalları ve saklı doğası ile Ege’nin gizli hazineleri arasındadır. Özellikle aileler ve sakinlik arayanlar için ideal bir tercih olabilir.

Öne çıkanlar:

Sakin, temiz ve ulaşılabilir koylar

Aile dostu plajlar

Gün batımı manzaralarıyla ünlü İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Bademli köyü çevresinde birbirinden güzel ve sessiz koylar yer alır. Killik, Hanımın Koyu ve Zindancık gibi noktalar berrak suları, altın rengi kumsalları ve saklı doğası ile Ege’nin gizli hazineleri arasındadır. Özellikle aileler ve sakinlik arayanlar için ideal bir tercih olabilir.Sakin, temiz ve ulaşılabilir koylarAile dostu plajlarGün batımı manzaralarıyla ünlü