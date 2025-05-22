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Sessizlik, mavi ve doğanın kalbinde kaçış noktaları: Türkiye'de görmeniz gereken 7 koy
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Sessizlik, mavi ve doğanın kalbinde kaçış noktaları: Türkiye'de görmeniz gereken 7 koy

22.05.2025 15:32:00
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Haber Merkezi
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Sessizlik, mavi ve doğanın kalbinde kaçış noktaları: Türkiye'de görmeniz gereken 7 koy

Türkiye'nin eşsiz koyları, sakinlik, doğa ve deniz üçlüsünü bir arada yaşamak isteyenler için büyüleyici seçenekler sunuyor. İşte, Türkiye’nin en güzel koylarından bazıları...

Sessizlik, mavi ve doğanın kalbinde kaçış noktaları: Türkiye'de görmeniz gereken 7 koy
Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili olması sayesinde sayısız saklı cennet köşesi sunar. Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alan eşsiz koylar, hem doğayla baş başa kalmak hem de huzurlu bir deniz tatili yapmak isteyenler için adeta biçilmiş kaftandır. Kalabalıklardan uzak, kristal berraklığındaki sulara sahip, yemyeşil doğayla çevrili bu koylar, Türkiye'nin doğal zenginliğini gözler önüne serer. İşte, Türkiye’nin en güzel koylarından bazıları...
Sessizlik, mavi ve doğanın kalbinde kaçış noktaları: Türkiye'de görmeniz gereken 7 koy

1. KABAK KOYU - FETHİYE, MUĞLA

Fethiye’ye yaklaşık 30 km uzaklıkta yer alan Kabak Koyu, ulaşımın nispeten zor olması nedeniyle bakirliğini koruyan nadir noktalardan biridir. Koy, çam ormanlarıyla çevrili bir vadi içinde yer alır ve masmavi denizi ile etkileyici bir manzara sunar. Kampçılar, doğa severler ve yoga tutkunları için ideal bir ortam sunan Kabak, doğayla iç içe bir tatil isteyenler için vazgeçilmezdir.
Öne çıkanlar:
Bungalov ve çadır konaklama imkânı
Likya Yolu güzergahında yürüyüş rotaları
Sessizlik ve doğa odaklı bir atmosfer
Sessizlik, mavi ve doğanın kalbinde kaçış noktaları: Türkiye'de görmeniz gereken 7 koy

2. CENNET KOYU - BODRUM, MUĞLA

Adının hakkını sonuna kadar veren Cennet Koyu, Bodrum’un en güzel ve en sakin koylarından biridir. Lüks yatların sıkça uğradığı bu koy, berrak denizi, sığ suları ve doğayla bütünleşmiş atmosferiyle dikkat çeker. Araçla ulaşım sınırlı olduğundan genellikle yürüyerek veya tekneyle ulaşılır.
Öne çıkanlar:
Sakin denizi ve berrak suyu
Bodrum merkezine yakın konum
Doğa yürüyüşü ve piknik alanları
Sessizlik, mavi ve doğanın kalbinde kaçış noktaları: Türkiye'de görmeniz gereken 7 koy

3. AKVARYUM KOYU - BOZBURUN, MUĞLA

Bozburun Yarımadası'ndaki Akvaryum Koyu, ismini su altındaki olağanüstü berraklık ve canlılıktan alır. Dalgıçlar ve şnorkelle yüzmeyi sevenler için adeta bir cennettir. Koy, karadan ulaşımı zor olduğu için tekne turlarının vazgeçilmez duraklarından biridir.
Öne çıkanlar:
Su altı keşfi için ideal
Sessiz, sakin ve kalabalıktan uzak
Günübirlik tekne turlarıyla ulaşım
Sessizlik, mavi ve doğanın kalbinde kaçış noktaları: Türkiye'de görmeniz gereken 7 koy

4. KORSAN KOYU - KUMLUCA, ANTALYA

Antalya’nın Kumluca ilçesi sınırlarında yer alan Korsan Koyu, kampçılar ve doğa tutkunları için adeta bir gizli cennet. Kayalıklar arasında kalan koyun hikâyesi, adını zamanında burayı sığınak olarak kullanan korsanlardan alıyor. Kristal berraklığındaki suyu ve doğal yapısı ile dikkat çeken koy, caretta carettaların da uğrak noktası.
Öne çıkanlar:
Doğal kamp alanları
El değmemiş doğa ve tertemiz deniz
Tarihi zenginliklerle iç içe
Sessizlik, mavi ve doğanın kalbinde kaçış noktaları: Türkiye'de görmeniz gereken 7 koy

5. HİDAYET KOYU - KAŞ, ANTALYA

Kaş merkeze yaklaşık 2 km uzaklıktaki Hidayet Koyu, son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte ziyaretçilerin favori noktalarından biri haline geldi. Zümrüt yeşili denizi, kaya formasyonları ve çevredeki tesislerle hem doğal hem konforlu bir deneyim sunar. Sualtı dünyasının canlılığı ile dikkat çeker.
Öne çıkanlar:
Snorkel ve dalış için uygun
Günübirlik tesis olanakları
Kolay ulaşım ve temiz deniz
Sessizlik, mavi ve doğanın kalbinde kaçış noktaları: Türkiye'de görmeniz gereken 7 koy

6. BADEMLİ KOYLARI - DİKİLİ, İZMİR

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Bademli köyü çevresinde birbirinden güzel ve sessiz koylar yer alır. Killik, Hanımın Koyu ve Zindancık gibi noktalar berrak suları, altın rengi kumsalları ve saklı doğası ile Ege’nin gizli hazineleri arasındadır. Özellikle aileler ve sakinlik arayanlar için ideal bir tercih olabilir.
Öne çıkanlar:
Sakin, temiz ve ulaşılabilir koylar
Aile dostu plajlar
Gün batımı manzaralarıyla ünlü
Sessizlik, mavi ve doğanın kalbinde kaçış noktaları: Türkiye'de görmeniz gereken 7 koy

7. SULUADA - ADRASAN, ANTALYA

Adrasan’a yakın konumda yer alan Suluada, “Türkiye’nin Maldivleri” olarak anılıyor. Bembeyaz kumsalı ve turkuaz rengi deniziyle öne çıkan bu ada, sadece tekneyle ulaşılabiliyor. Günlük turlar ile ziyaret edilebilen Suluada, deniz keyfi ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir rota.
Öne çıkanlar:
Kartpostal gibi manzaralar
Turkuaz rengi deniz
Yüzme ve güneşlenme için mükemmel alanlar
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