Tarih ve doğanın buluştuğu şehir: Demre

Yayınlanma: 28.01.2024 - 20:03

Güncelleme: 28.01.2024 - 20:03

Demre, Türkiye'nin güneyinde, Antalya iline bağlı bir ilçe olarak tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir bölgedir. İşte Demre'nin keşfedilmeyi bekleyen cazibe noktaları...

MYRA ANTİK KENTİ: TARİHÎ BİR HAZİNE

Demre'nin tarihî dokusunu belirleyen önemli merkezlerden biri MyraAntikKenti'dir. Bu antik kent, tiyatro kompleksi, anıtsal giriş kapıları ve dönemin mimarisini yansıtan yapılarıyla büyüleyici bir atmosfer sunar. Aziz Nikolaos'un da bu kentte yaşadığına inanılması, Myra'nın dini önemini arttırmaktadır.

MYRA KAYA MEZARLARI: ANITSAL MİRAS

Myra Kaya Mezarları, antik dönemdeki kültürü yansıtan etkileyici yapılarıyla ünlüdür. Kaya oyularak yapılan mezar odaları ve lahitler, ziyaretçilere antik medeniyetin büyüklüğünü gösterir. Bu mezarlar, Likya'nın özgün mimari tarzını yansıtmaktadır.

ARYKANDA: LIKYA'NIN GÖRKEMLİ KENTİ

Demre'nin çevresindeki Arykanda, kalıntıları ve tiyatro kompleksi ile tarihi bir atmosfer sunar. Bu antik kent, Likya'nın zengin kültürünü ve mimarisini günümüze taşır.

KYAENAI: DOĞANIN İÇİNDE TARİH

Demre'nin huzur dolu köylerinden biri olan Kyaenai, antik döneme ait kalıntıları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Antik tiyatro, tapınaklar ve agora gibi yapılar, ziyaretçilere tarihi bir yolculuk vaat eder.

ANDRIAKE ANTİK KENTİ: LİMAN ŞEHRİ

Demre'nin sahilinde konumlanan Andriake Antik Kenti, Roma dönemine ait bir liman şehridir. Liman kompleksi, depo binaları ve antik yollar, bölgenin deniz ticareti geçmişini yansıtır.

KEKOVA BATIK KENT: EFSANEVİ BIR YOLCULUK

Demre'nin kıyısındaki Kekova, sular altında kalmış antik kalıntıları ve batık kentiyle ünlüdür. Kekova Adası çevresindeki sular, antik dönemden kalma batık yapıları keşfetmek isteyen ziyaretçiler için bir cennettir.