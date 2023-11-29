1800 yıllık tarihi eser Perre Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında keşfedildi...
Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yapılan çalışmalarda Roma Dönemine ait 1800 yıllık tarihi eser keşfedildi.
Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında Roma dönemine ait, yaklaşık 1800 yıllık bir boğa başı kabartması bulundu. Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan kazı çalışmalarında birçok önemli yapı ve tarihi eser gün yüzüne çıkarılmıştı. Bu yıl yapılan kazılarda ise bir mezar yapısında boğa başı kabartması keşfedildi.
Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, bu keşfin önemine vurgu yaparak, bulunan kabartmanın tarihinin 1800 yıl öncesine kadar uzandığını belirtti. Ayrıca, mezarın yanında Khamosorion tipi 3 mezar ve 2 sunum çukurunun tespit edildiğini söyledi. Boğanın gücünü temsil ettiği düşünülen bu kabartmanın, antik mezarları koruma amacı taşıdığı ifade edildi.
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