20 Şubat 2022 Pazar, 14:20

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da sezon sonu için geri sayım başladı.

Hafta sonu Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden ve yurt dışından gelen turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

Kar kalınlığının 1 metre 31 santimetre olduğu Uludağ’da hava sıcaklı ise gün içinde 3-4 dereceleri gördü.

Güneşin sıcaklığının hissettirmeye başladığı zirvede vatandaşlar da havadan son derece memnun olduklarını dile getirdiler.

Meteorolojinin verdiği bilgiye göre salı gününden itibaren cumaya kadar Uludağ’da yağmur bekleniyor.