10 dakikada hazır: Kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi

Ekmek kadayıfı, Osmanlı’dan günümüze uzanan en özel tatlılardan biridir. Genellikle zahmetli ve zaman alan bir tarif olarak bilinse de, hazır malzemeler ve küçük püf noktalarıyla bu lezzeti sadece 10 dakikada hazırlamak mümkün. İşte evde kolayca yapabileceğiniz, kaymakla taçlanan hızlı ekmek kadayıfı tarifi!

MALZEMELER

1 adet hazır ekmek kadayıfı (küçük boy)

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı limon suyu

200 gram kaymak

(isteğe bağlı) dövülmüş antep fıstığı veya ceviz

HAZIRLANIŞI

ŞERBETİ HAZIRLAYIN

Şekeri geniş bir tavaya alın ve kısık ateşte karamelize edin. Hafif renk alınca sıcak suyu dikkatlice ekleyin. Şeker eridikten sonra limon suyunu ekleyin ve 5 dakika kaynatın.

EKMEK KADAYIFINI ISLATIN

Hazır ekmek kadayıfını geniş bir tabağa alın. Üzerine sıcak şerbeti yavaş yavaş dökün. Şerbeti çekmesi için 5 dakika bekletin. Tatlı tamamen yumuşayıp şerbeti içine almalı.

KAYMAKLA SERVİS EDİN

Şerbeti iyice çekmiş ekmek kadayıfını dilimleyin. Üzerine bolca kaymak koyun. Arzuya göre fıstık ya da cevizle süsleyerek servis edin.