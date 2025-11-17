10 dakikada hazır: Kıtır kaplamalı şinitzel tarifi

Evde yapılan şinitzel çoğu zaman ya istediğimiz kadar çıtır olmaz ya da fazla yağ çekerek ağır bir tada bürünür. Ancak doğru kaplama tekniği ve pişirme yöntemiyle, dışı altın gibi kızaran içi ise yumuşacık kalan kıtır kaplamalı şinitzel yapmak mümkün. Üstelik bu tarifte şinitzel asla yağ çekmiyor. İşte herkesin kolayca uygulayabileceği tam ölçülü tarif…

KITIR KAPLAMALI ŞİNİTZEL İÇİN MALZEMELER

4 adet tavuk göğsü (ince dövülmüş)

1 su bardağı un

2 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı mısır gevreği (iri kırılmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Kızartmak için ayçiçek yağı

ŞİNİTZELİN ASLA YAĞ ÇEKMEMESİ İÇİN PÜF NOKTALARI

Tavukların çok ince dövülmesi hem daha iyi pişmesini hem de kaplamanın daha çıtır olmasını sağlar.

Kızartma yağı mutlaka tamamen kızmış olmalı. Yağ ısınmadan atılan şinitzel yağ çeker.

Kaplama aşamasında mısır gevreği kullanmak, dış yüzeyin ekstra kıtır olmasını sağlar.

Şinitzeli yağa atarken tavayı aşırı doldurmamak, ısının düşmesini engeller.

Kızartma sonrası fazla yağı çekmesi için kağıt havlu üzerine almak büyük fark yaratır.

KITIR KAPLAMALI ŞİNİTZEL NASIL YAPILIR?

Tavukları hazırlayın:

Tavuk göğüslerini iki kat streç film arasına koyup bir et dövücü yardımıyla inceltin. Tuz, karabiber ve kırmızı toz biberle hafifçe marine edin.

Kaplamayı hazırlayın:

3 ayrı tabağa un, çırpılmış yumurta ve galeta unu–kırılmış mısır gevreği karışımını ekleyin.

Kaplama sırası:

İnceltilmiş tavukları önce una, ardından yumurtaya, en son galeta unu–mısır gevreği karışımına bulayın.

Bu üç aşamalı kaplama, şinitzelin hem yağ çekmesini engeller hem de çıtır bir yüzey oluşturur.

Kızartma aşaması:

Geniş bir tavaya ayçiçek yağını alın ve tamamen kızmasını bekleyin.

Şinitzelleri kontrollü şekilde yağa bırakın ve her iki yüzünü de altın sarısı olana kadar kızartın.

Servis:

Kızaran şinitzelleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağı süzdürün.

Patates kızartması, sotelenmiş sebze veya salata eşliğinde servis edebilirsiniz.