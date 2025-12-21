10 dakikada hazır: Kolay tava böreği tarifi

Mis gibi kokan, kat kat açılmış hissi veren ama aslında birkaç dakikada hazırlanan tava böreği, özellikle kahvaltı ve ani misafirler için tam bir kurtarıcı tarif. Fırın kullanmadan, sadece ocakta pişirilen bu börek; hem çıtır hem de yumuşacık dokusuyla gönülleri fethediyor. Üstelik malzemeleri de son derece basit!

TAVA BÖREĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

(Orta boy bir tava için)

3 adet haz ır yufka

150 g beyaz peynir veya lor (kaşar da ekleyebilirsiniz)

1 avu ç k ıyılmış maydanoz

1 çay barda ğı s üt

1/2 çay barda ğı sıvı yağ

1 adet yumurta

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

Tavayı yağlamak için 1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

BASİT TAVA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

1. Sosun Hazırlanması

Bir kapta yumurta, süt ve sıvı yağı çırpın. Bu sos yufkaların yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar.

2. Yufkaların Hazırlığı

Tavayı yağlayın. İlk yufkayı tavanın tabanını taşacak şekilde yerleştirin; kenarları dışarıda kalsın.

3. Katların Oluşturulması

Yufkanın üzerine sostan gezdirin.

İkinci yufkayı parçalara bölerek tavaya gelişigüzel yerleştirin ve tekrar sos dökün.

Arasına peynir + maydanoz karışımını eşit bir şekilde serpin.

4. Son Kat

Üçüncü yufkayı da parçalara bölerek peynirin üzerine yerleştirin. Sosun kalanını dökün.

En alttaki yufkanın dışarıda kalan kenarlarını içe doğru kapatarak böreği sarın.

5. Pişirme

Tavanın kapağını kapatıp kısık ateşte 10–12 dakika pişirin.

Altı kızardıktan sonra, düz bir tabak yardımıyla böreği ters çevirin ve diğer tarafını da 10 dakika pişirin.