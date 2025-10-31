10 dakikada hazır: Pratik ve lezzetli mozaik pasta tarifi...

Hem çay saatlerinin vazgeçilmezi hem de ani tatlı krizlerinin kurtarıcısı olan mozaik pasta, sadece birkaç malzemeyle dakikalar içinde hazırlanıyor. İşte enfes mozaik pasta tarifi...

MALZEMELER

2 paket petibör bisküvi

125 g tereyağı veya margarin

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı fındık, ceviz veya badem (isteğe bağlı)

1 paket vanilin

HAZIRLANIŞI

Bisküvileri çok ufalamadan, iri parçalar halinde kırın.

İsteğe göre içine fındık veya ceviz parçaları ekleyebilirsiniz.

Küçük bir tencerede tereyağını eritin.

Üzerine süt, kakao, toz şeker ve vanilini ekleyin.

Şeker eriyene kadar karıştırarak ılıklaştırın (kaynatmayın).

Hazırladığınız sosu kırılmış bisküvilerin üzerine dökün.

Tahta kaşıkla nazikçe karıştırarak her bisküvinin sosla kaplanmasını sağlayın.

Karışımı streç film serili bir tezgâha alın.

Rulo şeklinde sarın ve uçlarını sıkıca kapatın.

Dilersen baton kek kalıbına dökerek de şekil verebilirsiniz.

Mozaik pastayı en az 3-4 saat, tercihen bir gece boyunca buzdolabında dinlendirin.

Donduktan sonra dilimleyip servis edin.