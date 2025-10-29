10 dakikada kolay peynirli gözleme tarifi

Evde hızlıca hazırlayabileceğiniz gözleme arıyorsanız, bu tarif tam size göre. Hazır yufka ve peynirle hem pratik hem de lezzetli bir alternatif sunan gözleme, özellikle sabah kahvaltılarında veya acil atıştırmalıklarda kurtarıcı oluyor. Sıcak servis edildiğinde mis gibi kokusu ve çıtır dokusuyla sofranızı şenlendirecek.

MALZEMELER (2 PORSİYON İÇİN):

2 adet haz ır yufka

100 gr beyaz peynir (isteğe g öre lor veya ka şar peyniri de kullanılabilir)

1 tutam maydanoz (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

HAZIRLIK VE PİŞİRME

Beyaz peyniri bir kaseye alın, maydanoz ile karıştırın.

Yufkayı tezgâha serin. Peynirli harcı yufkanın bir yarısına yayın.

Yufkanın diğer yarısını üzerine kapatın ve kenarlarını hafifçe bastırın.

Teflon tavayı orta ateşte ısıtın, biraz tereyağı veya sıvı yağ ekleyin.

Gözlemeyi tavaya alın ve her iki tarafı 2-3 dakika altın rengi olana kadar pişirin.

Sıcak servis yapın.