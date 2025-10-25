10 dakikada sufle: Fırınsız tencerede sufle tarifi...

Sufle yapmak için fırına gerek yok! Evdeki tencerede kısa sürede hazırlayabileceğin bu tarif, yoğun çikolata lezzetiyle hem pratik hem de şık bir tatlı alternatifi sunuyor.

MALZEMELER:

2 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

80 gram bitter çikolata (küçük parçalar halinde)

HAZIRLANIŞI:

Derin bir kapta yumurta ve şekeri mikserle beyazlaşıp köpürene kadar çırpın.

Üzerine süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Un, kakao, vanilin ve kabartma tozunu eleyerek ilave edin.

Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar karıştırın.

Isıya dayanıklı küçük ramekin ya da sufle kaplarını hafifçe yağlayın.

Kapların yarısına kadar hamur dökün.

Ortalarına birer parça bitter çikolata ekleyin.

Üzerine biraz daha hamur koyarak çikolatayı kapatın (kapların ¾’ü dolu olacak şekilde).

Geniş bir tencerenin tabanına bir bez serin (kapların kaymaması için).

Kapları tencereye yerleştirin.

Tencereye, kapların yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyin.

Kapağı kapatın ve orta ateşte 15–20 dakika pişirin.

Buharın çıkması için kapağın kenarına küçük bir tahta kaşık sıkıştırabilirsiniz.