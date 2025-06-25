15 dakikada hazır: Pratik düğme tatlısı tarifi

Adını minik, yuvarlak formundan alan düğme tatlısı, hem şerbetli tatlı sevenlerin hem de vakti kısıtlı olanların favorisi. Şekliyle lokum gibi, lezzetiyle klasik Türk tatlılarını andıran bu tarif, az malzemeyle büyük tatlar yaratıyor.

MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 yemek kaşığı sirke (çıtır çıtır olması için)

1 çay kaşığı kabartma tozu

2,5–3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Kızartmak için sıvı yağ

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

HAZIRLANIŞI

Şerbeti hazırlayın: Şeker ve suyu kaynatın. 7-8 dakika sonra limon suyu ekleyin, ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Hamuru yoğurun: Yoğurt, yumurta, sıvı yağ, sirke ve kabartma tozunu karıştırın. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Şekil verin: Hamurdan misket büyüklüğünde parçalar koparın. Üzerlerine çatal ucu veya pipet yardımıyla bastırarak düğme görüntüsü verin.

Kızartın: Yağı derin bir tavada ısıtın ve tatlıları altın rengi olana kadar kızartın.

Şerbete batırın: Kızaran tatlıları sıcak sıcak soğuk şerbete atın. 2-3 dakika bekletip servis tabağına alın.