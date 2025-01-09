15 dakikada hazırlanan hem leziz hem de pratik börek: Dönderme tarifi

Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:35

Güncelleme: 09.01.2025 - 09:35

Dönderme, Anadolu mutfağının köklü tariflerinden biri olup genellikle kahvaltılarda veya hafif öğünlerde tercih edilen bir hamur işidir. Yapımı oldukça pratik ve malzemeleri her evde bulunabilecek kadar basittir. Peki, 15 dakikada hazırlanan hem leziz hem de pratik olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, yumuşacık dokusuyla herkesin seveceği dönderme tarifini adım adım hazırlamanın püf noktaları...

DÖNDERME TARİFİ

Malzemeler

Böreği için:

1 adet yufka

2 adet yumurta

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı çörek otu

1 tatlı kaşığı susam

Peynirli harç için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/4 demet maydanoz (doğranmış)

DÖNDERME YAPILIŞI

Bir kaba rendelenmiş kaşar peynirini alın.

Üzerine ince doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın.

Yufkayı düz bir zemine serin.

Tam ortasına bir adet yumurta kırın ve üzerine pul biber serpiştirin.

Bir fırça veya çatal yardımıyla yumurtayı yufkanın orta kısmına eşit şekilde yayın.

Yufkayı üstten ve alttan ortaya doğru katlayarak dikdörtgen bir şekil oluşturun.

Ortaya hazırladığınız peynirli harcı yayın.

Yanlarda kalan yufkaları da ortaya doğru katlayarak harcın tamamen yufka ile kaplanmasını sağlayın.

Geniş bir tavayı orta ateşte ısıtın ve içine tereyağı veya sıvı yağ ekleyin.

Hazırladığınız yufkayı tavaya yerleştirin.

Üzerine kalan yumurtayı kırın ve bir spatula yardımıyla tüm yüzeye yayın.

Çörek otu ve susam serpiştirin.

Böreğin alt kısmı piştikten sonra dikkatlice ters çevirin ve diğer yüzünü de 3-4 dakika kadar pişirin.

Böreği dilimleyerek sıcak servis yapın.

Yanında taze bir çay ile servis ettiğinizde harika bir lezzet elde edersiniz.

Afiyet olsun!

PÜF NOKTALARI

Yumurtanın eşit şekilde dağılması için bir fırça veya çatal kullanabilirsiniz.

Peynir harcına dilediğiniz baharatları ekleyerek damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz.

Tava kullanırken yapışmaz özellikte olmasına dikkat edin, böylece börek rahatça pişer ve dağılmaz.