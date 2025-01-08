Sofraların vazgeçilmezi: Tam kıvamında bulgur pilavı tarifi

Yayınlanma: 08.01.2025 - 17:08

Güncelleme: 08.01.2025 - 17:08

Türk mutfağının klasik lezzetlerinden biri olan bulgur pilavı, hem besleyici hem de kolay hazırlanabilir yapısıyla sofralarımızın baş tacıdır. Yanına ekleyeceğiniz bir salata veya yoğurtla tek başına bir öğün olacak bu lezzeti tam kıvamında hazırlamak için işte harika bir tarif...

Malzemeler

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber (isteğe bağlı)

2 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

4 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı

Soğan ve Biberi Kavurun:

Tencereye sıvı yağı koyun ve yemeklik doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Doğranmış yeşil biberleri ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.

Domates ve Salça Ekleyin:

Salçayı ekleyip karıştırarak kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından rendelenmiş domatesleri ekleyin ve 2-3 dakika pişirin.

Bulguru Ekleme:

Yıkayıp süzdüğünüz bulguru tencereye ekleyin ve malzemelerle iyice karıştırarak birkaç dakika kavurun.

Suyunu Verin:

Sıcak suyu veya tavuk suyunu ilave edin. Tuz ve baharatları ekledikten sonra karıştırın.

Demleme:

Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Pişen pilavı ocaktan alın ve kapağın altına bir kağıt havlu koyarak 10 dakika dinlendirin.