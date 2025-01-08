Tatlı krizlerinin pratik çözümü: Üç malzemeli kakaolu kurabiye tarifi

Yayınlanma: 08.01.2025 - 12:28

Güncelleme: 08.01.2025 - 12:28

Çayın ya da kahvenin yanına kolayca hazırlayabileceğiniz enfes bir lezzet mi arıyorsunuz? Üç malzemeli kakaolu kurabiye, hem pratikliği hem de lezzetiyle sizi şaşırtacak. Az malzeme ile kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarif, özellikle ani misafirler için harika bir kurtarıcıdır. Peki, favori tarifleriniz arasına girmeye aday olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, üç malzemeli kakaolu kurabiye tarifi...

ÜÇ MALZEMELİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

2 olgun muz

2 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi (isteğe bağlı)

ÜÇ MALZEMELİ KURABİYE YAPILIŞI

Olgun muzları soyun ve bir karıştırma kabına alın.

Bir çatal yardımıyla muzları püre kıvamına gelene kadar ezin.

Ezilmiş muzların üzerine kakao ve yulaf ezmesini ekleyin.

Tüm malzemeler iyice karışana kadar karıştırın.

Karışımın hafif yapışkan ama şekil alabilecek kıvamda olması gerekir.

Karışımdan birer yemek kaşığı alarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine küçük yuvarlaklar halinde yerleştirin.

Her bir kurabiyeyi düzleştirerek klasik kurabiye şekli verebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 175°C fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin.

Kurabiyeler hafif sertleştiğinde fırından çıkarabilirsiniz.

Fırından çıkan kurabiyeleri oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra çayın ya da kahvenin yanında servis yapabilirsiniz.

Daha zengin bir lezzet için karışıma ceviz, fındık veya kuru üzüm ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!