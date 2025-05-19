15 dakikada hazırlanıyor, lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor: Beşamel soslu fırın makarna tarifi

Akşam yemeklerinin en sevilen tariflerinden biri olan beşamel soslu fırın makarna, hem pratik hem de doyurucu oluşuyla sofraların vazgeçilmezidir. Yumuşacık makarnanın, kremsi beşamel sosla buluşup fırında nar gibi kızarmasıyla ortaya çıkan bu tarif, özellikle misafir ağırlarken kurtarıcı bir ana yemek olabilir. Peki, sadece 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes yemek nasıl yapılır? İşte, leziz kıvamıyla beşamel soslu fırın makarna tarifi...







BEŞAMEL SOSLU FIRIN MAKARNA TARİFİ

Malzemeler

Makarnası için:

1 paket fırın makarna

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

Tuz, karabiber, muskat rendesi (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



BEŞAMEL SOSLU FIRIN MAKARNA YAPILIŞI

Geniş bir tencerede su kaynatın, tuz ve sıvı yağı ekleyip makarnayı 7-8 dakika haşlayın.

Ardından süzün ve bir kenarda bekletin.

Tereyağını bir tencerede eritin.

Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Yavaş yavaş sütü ekleyip sürekli karıştırarak pürüzsüz bir kıvam alana kadar pişirin.

Tuz, karabiber ve muskatla tatlandırın.

Haşlanmış makarnayı büyük bir kaba alın, üzerine hazırladığınız beşamel sosu dökün ve iyice harmanlayın.

Karışımı yağlanmış fırın kabına dökün ve üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri altın rengini alana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkan makarnayı biraz dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.

Afiyet olsun!