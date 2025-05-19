Çay saatlerine lezzet katın: Kuskus salatası tarifi

Hem pratik hem doyurucu bir salata arayanlar için kuskus salatası harika bir seçenek. Rengârenk görüntüsüyle sofralara şıklık katarken, lezzetiyle de herkesi kendine hayran bırakıyor!

MALZEMELER

1 su bardağı kuskus (iri taneli makarna türü)

1 adet havuç (rendelenmiş)

1 su bardağı haşlanmış mısır

6-7 adet kornişon turşu (doğranmış)

1/2 su bardağı doğranmış kırmızı biber

1/2 su bardağı doğranmış yeşil biber

1/4 demet taze maydanoz

1/4 demet dereotu

1/2 limonun suyu

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber (isteğe göre pul biber)

NASIL YAPILIR?

1. KUSKUSU HAŞLAYIN

Geniş bir tencerede suyu kaynatın ve içerisine az miktarda tuz ekleyin. Kuskusu ekleyip 8-10 dakika kadar yumuşayana kadar haşlayın. Ardından süzüp soğuması için kenara alın.

2. MALZEMELERİ HAZIRLAYIN

Sebzeleri ve yeşillikleri doğrayın. Havuç rendelenmiş, turşular ve biberler küp doğranmış olmalı.

3. MALZEMELERİ KARIŞTIRIN

Soğuyan kuskusu büyük bir kaseye alın. Üzerine doğradığınız sebzeleri, mısırı ve yeşillikleri ekleyin.

4. SOSUNU HAZIRLAYIN

Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi küçük bir kapta karıştırın. Bu sosu salatanın üzerine dökün ve nazikçe karıştırın.