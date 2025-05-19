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Dışı çıtır, içi yumuşacık enfes lezzet: Tulumba tatlısı tarifi

Dışı çıtır, içi yumuşacık enfes lezzet: Tulumba tatlısı tarifi

19.05.2025 12:23:00
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Haber Merkezi
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Dışı çıtır, içi yumuşacık enfes lezzet: Tulumba tatlısı tarifi

Ev yapımı tulumba tatlısı, hem pratik yapımı hem de lezzetiyle misafir sofralarına yakışan enfes bir tatlıdır. Peki, dışı çıtır, içi yumuşacık olan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle tulumba tatlısı tarifi...

Şerbetli tatlılar denince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan tulumba tatlısı, sokak lezzetlerinden mutfaklara taşan, çıtır dokusu ve damakta iz bırakan tadıyla vazgeçilmez bir tatlıdır. Dışarıdan alınanların aksine, evde yapılan tulumba tatlısı daha taze, katkısız ve ağız tadınıza uygun olur. Peki, dışı çıtır, içi yumuşacık olan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle tulumba tatlısı tarifi...



TULUMBA TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:
1 su bardağı su
1 su bardağı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
Yarım çay kaşığı tuz
3 adet yumurta
1 tatlı kaşığı irmik (isteğe bağlı, çıtırlık verir)
1 yemek kaşığı nişasta
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Şerbet için:
3 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu

TULUMBA TATLISI YAPILIŞI

Şerbetin hazırlanışı:
Şeker ve suyu tencereye alıp karıştırarak kaynatın.
Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin.
10 dakika kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Not: Tatlının çıtır olması için şerbetin mutlaka soğuk olması gerekir.
Tulumba hamurunun hazırlanışı:
Su, tereyağı, tuz ve şekeri tencerede kaynatın.
Kaynadıktan sonra altını kısıp unu ekleyin, sürekli karıştırarak pişirin.
Hamur toparlanıp tencereye yapışmayınca ocaktan alın.
Ilınan hamura yumurtaları teker teker ekleyerek mikserle ya da spatula ile yedirin.
Kıvam alması için irmik ve nişastayı da ekleyin, iyice karıştırın.
Hamuru yıldız uçlu bir sıkma torbasına doldurun.
Kızartma ve servis:
Derin bir tencereye soğuk sıvı yağı dökün.
Hamurları doğrudan soğuk yağa sıkın, makasla kesin.
Ocağın altını orta ateşte açın.
Tatlılar yavaş yavaş kabarıp renk alacaktır.
Kızaran tulumbaları kevgirle alıp hemen soğuk şerbete atın.
1-2 dakika bekletip çıkarın ve servis tabağına alın.
Afiyet olsun!

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