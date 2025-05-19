Dışı çıtır, içi yumuşacık enfes lezzet: Tulumba tatlısı tarifi

Şerbetli tatlılar denince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan tulumba tatlısı, sokak lezzetlerinden mutfaklara taşan, çıtır dokusu ve damakta iz bırakan tadıyla vazgeçilmez bir tatlıdır. Dışarıdan alınanların aksine, evde yapılan tulumba tatlısı daha taze, katkısız ve ağız tadınıza uygun olur. Peki, dışı çıtır, içi yumuşacık olan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle tulumba tatlısı tarifi...







TULUMBA TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı su

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

1 tatlı kaşığı irmik (isteğe bağlı, çıtırlık verir)

1 yemek kaşığı nişasta

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Şerbet için:

3 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu



TULUMBA TATLISI YAPILIŞI

Şerbetin hazırlanışı:

Şeker ve suyu tencereye alıp karıştırarak kaynatın.

Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin.

10 dakika kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Not: Tatlının çıtır olması için şerbetin mutlaka soğuk olması gerekir.

Tulumba hamurunun hazırlanışı:

Su, tereyağı, tuz ve şekeri tencerede kaynatın.

Kaynadıktan sonra altını kısıp unu ekleyin, sürekli karıştırarak pişirin.

Hamur toparlanıp tencereye yapışmayınca ocaktan alın.

Ilınan hamura yumurtaları teker teker ekleyerek mikserle ya da spatula ile yedirin.

Kıvam alması için irmik ve nişastayı da ekleyin, iyice karıştırın.

Hamuru yıldız uçlu bir sıkma torbasına doldurun.

Kızartma ve servis:

Derin bir tencereye soğuk sıvı yağı dökün.

Hamurları doğrudan soğuk yağa sıkın, makasla kesin.

Ocağın altını orta ateşte açın.

Tatlılar yavaş yavaş kabarıp renk alacaktır.

Kızaran tulumbaları kevgirle alıp hemen soğuk şerbete atın.

1-2 dakika bekletip çıkarın ve servis tabağına alın.

Afiyet olsun!