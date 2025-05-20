15 dakikada israfı lezzete dönüştürün: Bayat ekmek böreği tarifi

Bayat ekmek böreği, israfı önleyen, zamandan tasarruf ettiren ve mutfağınızı değerlendiren en pratik tariflerden biri. Kahvaltıdan akşam çayına kadar her öğünde sofranıza yakışacak bu tarif, özellikle kalabalık aileler için kurtarıcı olabilir.

MALZEMELER

(4-6 kişilik)

3-4 dilim bayat ekmek

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet rendelenmiş domates (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İsteğe göre: doğranmış yeşil biber, zeytin, sucuk, maydanoz

HAZIRLANIŞI

Ekmekleri Küçük Parçalara Ayırın:

Bayat ekmekleri elinizle küçük parçalar haline getirin ve bir kaba alın.

Sosu Hazırlayın:

Yumurta, süt, salça, baharatlar ve sıvı yağı çırpın. Rendelenmiş domates ve kaşarı da ekleyin.

Karışımı Ekmeklerle Buluşturun:

Hazırladığınız sosu ekmeklerin üzerine döküp güzelce karıştırın. Tüm ekmeklerin sosu emdiğinden emin olun.

Pişirme:

Karışımı yağlanmış tavaya veya borcama dökün. Üzerini düzeltip kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Fırında yapmak isterseniz 180 derecede 15 dakika yeterli olacaktır.

Servis:

Sıcak sıcak dilimleyerek servis edin. Yanına yoğurtla harika gider!