15 dakikada zeytinli pastane açması tarifi

Sabah kahvaltılarının, beş çaylarının ve ani misafir sofralarının vazgeçilmezi olan pastane açmaları artık çok daha pratik! Üstelik bu tarifle hamur mayalamakla uğraşmadan, sadece 15 dakikada yumuşacık ve lezzet dolu zeytinli açmalar hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

1 çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

3 - 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 çay bardağı doğranmış siyah zeytin

Üzeri için susam veya çörek otu

Yapılışı

Derin bir kaba yumurtayı (birinin sarısı ayrılacak), sıvı yağı, yoğurdu, sütü, tuzu ve şekeri alın. Güzelce çırpın.

Kabartma tozunu ve azar azar unu ekleyerek ele yapışmayan ama yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Doğranmış zeytinleri hamura ekleyip tekrar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp rulo haline getirin ve uçlarını birleştirerek simit şekli verin.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün, susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Püf Noktası

Bu tarifte mayalanma süresi olmadığından hızlıca hazırlanır.

Dilerseniz içine lor peyniri veya rendelenmiş kaşar da ekleyerek farklı lezzetler yaratabilirsiniz.