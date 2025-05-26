20 dakikada hazır: Pratik Akhisar köfte tarifi

Akhisar köftesi; dana kıyma, az miktarda ekmek içi, sarımsak ve baharatların mükemmel uyumuyla hazırlanır. En önemli farkı ise, köftenin yoğrulma ve dinlendirilme süresidir. Bu sayede hem şekli bozulmaz hem de içi sulu kalır. Geleneksel olarak ızgarada pişirilir ama evde tava veya fırında da nefis sonuçlar alınabilir.

MALZEMELER (4 Kişilik)

500 gram dana kıyma (orta yağlı)

1 dilim bayat ekmek içi

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı sirke (et yumuşatır)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

İsteğe bağlı: 1 çay kaşığı pul biber

HAZIRLANIŞI

Kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine ezilmiş sarımsak, ufalanmış ekmek içi ve baharatları ekleyin.

Karbonat ve sirkeyi ayrı bir yerde karıştırıp harca ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice yoğurun. En az 10 dakika yoğrulması, köftenin lezzeti açısından önemlidir.

Harcı streç filmle kapatıp buzdolabında en az 1 saat (ideali 4-5 saat) dinlendirin.

Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp uzun oval şekiller verin.

Izgara, döküm tava ya da fırında her iki tarafı kızarana kadar pişirin.