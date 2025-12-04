2025'in en çok aratılan 5 yemek tarifi

Her yıl olduğu gibi 2025’te de kullanıcıların arama alışkanlıkları mutfak trendlerini değiştirdi. Sosyal medyanın etkisi, sağlıklı beslenme furyası, pratik tarif arayışları ve yeni nesil sunumlar; hangi yemeklerin popüler olacağını belirleyen en önemli faktörler oldu. İşte, 2025'in en çok aratılan yemek tarifleri...

1. SPOONFUL TARİFİ Malzemeler 2 adet yumurta sarısı 1 lt süt 3 yemek kaşığı un 3 yemek kaşığı nişasta 1 çay bardağı şeker 1 paket vanilya 1 paket krema ( muhallebi soğuduktan sonra kullanılacak) Tabanı için: Kakaolu baton kek (Evde hazırladığınız kek varsa onunla olur) Üzerinin ganajı için: 1 paket krema 2 paket çikolata Yapılışı: Muhallebisi için vanilya ve krema hariç diğer malzemeleri uygun bir tencereye alıp orta ateşte karıştırarak pişirin. Koyulaşınca ocağın altını kapatıp vanilya ekleyip tekrar karıştırın hızlı soğuması için başka bir kaba alıp üzerini streç film ile kapatıp soğumasını bekleyin. Bu arada tatlının tabanı için keki ufalayıp kaselere iki yemek kaşığı kadar ekleyin. Soğuyan muhallebiye krema ekleyip mikserle çırpın ve hazırladığınız ufalanmış kekin üzerine bir kepçe muhallebi ekleyin. Son olarak üzerinin ganajı için kremayı çok az ısıtıp üzerine çikolata ekleyin süreklili karıştırarak çikolatanın erimesini sağlayın. Porsiyonlara ayırdığımız tatlının üzerlerine ganajı ekleyip üzerine çikolata parçaları ekleyip servis edebilirsiniz.

2. MERCİMEK ÇORBASI Malzemeler: 1 su bardağı kırmızı mercimek 1 adet soğan 1 adet havuç 1 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı sıvı yağ 6 su bardağı su veya tavuk suyu Tuz, karabiber, isteğe göre kimyon Yapılışı: Tencereye sıvı yağı alın, doğranmış soğanı ekleyip kavurun. Küp doğranmış havucu ekleyin, ardından unu koyup kokusu çıkana kadar kavurun. Yıkanmış mercimekleri ilave edin, üzerine sıcak su veya tavuk suyunu dökün. Tuz, karabiber ve isteğe göre biraz kimyon ekleyip kısık ateşte 25–30 dakika pişirin. Blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin. Üzerine arzuya göre tereyağında kavrulmuş pul biber gezdirin.

3. BEYTİ TARİFİ Malzemeler Köfte için: 500 gram dana veya kuzu kıyması 1 adet soğan (rendelenmiş) 2 diş sarımsak (ezilmiş) 1 çay bardağı galeta unu 1 çay bardağı süt 1 yemek kaşığı domates salçası 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı kararbiber 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı pul biber 1 çay bardağı zeytinyağı (ya da tereyağı) Sosu için: 2 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı tereyağı 1 çay bardağı su 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı pul biber Servis için: 4-5 adet lavaş ekmeği 1 su bardağı yoğurt Süslemek için maydanoz (isteğe bağlı) Yapılışı: Kıymayı bir kaba alın ve üzerine rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, galeta unu, süt, domates salçası ve baharatları ekleyin. Tüm malzemeyi iyice yoğurun ve karışımın homojen hale gelmesini sağlayın. Ardından, bu karışımı en az 30 dakika kadar dinlendirmeniz lezzetini artıracaktır. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, şişlere sıralayın. Şişlerin üzerine hafifçe bastırarak, köftelerin düzgün ve eşit pişmesini sağlayın. Şişteki köfteleri mangalda veya önceden ısıtılmış fırın ızgarasında pişirin. Köfteler her iki tarafı da iyice kızarana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirilmelidir. Etlerin pişme süresi, kullandığınız etin türüne ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir, bu yüzden kontrol etmeyi unutmayın. Bir tavada tereyağını eritin, ardından domates salçasını ekleyin ve birkaç dakika karıştırarak salçanın kokusunun çıkmasını sağlayın. Üzerine suyu ekleyin, tuz ve pul biberle tatlandırın. Sos kaynadıktan sonra ocaktan alın ve kullanıma hazır hale getirin. Lavaş ekmeklerini ısıtın ve her birini ortadan ikiye kesin. Lavaşların üzerine pişirdiğiniz köfteleri yerleştirin ve her birinin üzerine yoğurt ekleyin. Son olarak, hazırladığınız domates sosunu köftelerin üzerine gezdirin ve maydanozla süsleyerek sıcak bir şekilde servis yapın.

4. MEVLANA ÇORBASI TARİFİ Malzemeler: 500 g kuzu veya dana eti 1 su bardağı önceden ıslatılmış nohut 1 su bardağı pirinç Soğan, sarımsak, havuç, patates Zeytinyağı, su veya et suyu Tuz ve isteğe bağlı baharatlar Üzerine nane veya maydanoz Yapılışı: Nohutu bir gece önceden ıslatın. Eti kuşbaşı doğrayın, sebzeleri küçük küpler halinde hazırlayın. Zeytinyağında soğanı kavurun, eti ekleyip rengini değiştirene kadar pişirin. Su/et suyunu ekleyip kaynatın. Ardından nohutu ekleyerek yaklaşık 30 dakika pişirin. Havuç ve patatesi ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Son olarak pirinci ve baharatları ilave ederek çorba koyulaşana kadar pişirmeye devam edin.