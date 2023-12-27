3 malzemeyle 3 çeşit meze tarifi... Sofranıza renk katacak!
Mutfakta pratik, hızlı ve tabii ki lezzetli tariflere ne dersiniz? Bugün sizin için hazırladığımız "3 Malzemeyle 3 Çeşit Hafif Meze" tarifleri, sofralarınıza şıklık ve lezzet katacak. İster misafir ağırlayın, ister kendi özel anınızı kutlayın, bu basit tariflerle meze dünyasına keyifli bir yolculuk yapmaya hazır olun!
Mutfakta pratik ve lezzetli tarifler arıyorsanız, işte size 3 malzemeyle hazırlayabileceğiniz 3 farklı meze önerisi. Bu basit tariflerle sofranızı renklendirin, misafirlerinizi şaşırtın!
1. Zeytin ve Yoğurtlu Humus
Malzemeler
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
- Yeşil zeytin (isteğe bağlı)
- Zeytinyağı, tuz, kimyon
Yapılışı
Haşlanmış nohutları blender'a alın.
Süzme yoğurdu ekleyin.
Zeytinyağı, tuz ve kimyonu da ilave edip karıştırın.
Servis tabağına alın ve üzerini yeşil zeytinle süsleyerek servis edin.
2. Fesleğenli Peynir Topları
Malzemeler
- 200 gram labne peyniri
- Taze fesleğen yaprakları
- 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
Yapılışı
Labne peynirini avuç içinde yuvarlayarak küçük toplar oluşturun.
Her bir topla birer tane taze fesleğen yaprağı sarın.
Ceviz içine bulayarak servis tabağına dizin.
3. Domates ve Biberli Patlıcan Ezmesi
Malzemeler
- 2 adet közlenmiş patlıcan
- 1 adet rendelenmiş domates
- 2 adet yeşil biber
- Zeytinyağı, tuz, karabiber, nar ekşisi
Yapılışı
Közlenmiş patlıcanları ezerek püre haline getirin.
Rendelenmiş domatesi ekleyin.
İnce doğranmış yeşil biberleri de karışıma ilave edin.
Zeytinyağı, tuz, karabiber ve nar ekşisi ile tatlandırarak karıştırın.
Bu pratik ve lezzetli meze tarifleriyle sofranıza farklı bir dokunuş katın. Afiyet olsun!
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