3 malzemeyle 3 çeşit meze tarifi... Sofranıza renk katacak!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 13:09

Güncelleme: 27.12.2023 - 13:09

Mutfakta pratik ve lezzetli tarifler arıyorsanız, işte size 3 malzemeyle hazırlayabileceğiniz 3 farklı meze önerisi. Bu basit tariflerle sofranızı renklendirin, misafirlerinizi şaşırtın!

1. Zeytin ve Yoğurtlu Humus

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

Yeşil zeytin (isteğe bağlı)

Zeytinyağı, tuz, kimyon

Yapılışı

Haşlanmış nohutları blender'a alın.

Süzme yoğurdu ekleyin.

Zeytinyağı, tuz ve kimyonu da ilave edip karıştırın.

Servis tabağına alın ve üzerini yeşil zeytinle süsleyerek servis edin.

2. Fesleğenli Peynir Topları

Malzemeler

200 gram labne peyniri

Taze fesleğen yaprakları

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Yapılışı

Labne peynirini avuç içinde yuvarlayarak küçük toplar oluşturun.

Her bir topla birer tane taze fesleğen yaprağı sarın.

Ceviz içine bulayarak servis tabağına dizin.

3. Domates ve Biberli Patlıcan Ezmesi

Malzemeler

2 adet közlenmiş patlıcan

1 adet rendelenmiş domates

2 adet yeşil biber

Zeytinyağı, tuz, karabiber, nar ekşisi

Yapılışı

Közlenmiş patlıcanları ezerek püre haline getirin.

Rendelenmiş domatesi ekleyin.

İnce doğranmış yeşil biberleri de karışıma ilave edin.

Zeytinyağı, tuz, karabiber ve nar ekşisi ile tatlandırarak karıştırın.

Bu pratik ve lezzetli meze tarifleriyle sofranıza farklı bir dokunuş katın. Afiyet olsun!