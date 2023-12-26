Yılbaşı sofrası klasiğine yeni soluk: Fırında zerdeçallı hindi tarifi...

Yayınlanma: 26.12.2023 - 12:11

Güncelleme: 26.12.2023 - 12:11

Zengin baharatların ve taze limonun büyüleyici dansı, her ısırıkta damaklarınızda iz bırakacak. Hindi, tereyağı ve zeytinyağı marinasyonuyla özenle hazırlanıp, fırında kendi öz suyu içinde pişerken evinizi muazzam bir koku saracak. Yumuşacık dokusu, zerdeçalın sıcak tonlarıyla buluşarak sofranıza şıklık katacak.



FIRINDA ZERDAÇALLI HİNDİ TARİFİ

Malzemeler

1 bütün Hindi

1 yemek kaşığı Zerdeçal

1 adet Soğan

4 diş Sarımsak

1 yemek kaşığı Bal

1 adet Limon

2 sap Taze Kekik

2 adet Defne yaprağı

400 ml Su veya varsa Tavuk suyu

1 yemek kaşığı Yoğurt

1 çay kaşığı Domates salçası

1 çay kaşığı Biber salçası

4 yemek kaşığı Zeytinyağı

2 yemek kaşığı eritilmiş Tereyağı

1 çay kaşığı Tuz

1 çay Karabiber

Ekipmanlar

1 adet mutfak kabı

1 adet rende

1 adet el blender

1 adet fırın poşeti

Yanmaz ip

Bu tarifimizi sırasıyla talimatlar ile yapacağız.

1.İlk olarak soğanı rende yapıp suyunu sıkın ve limonun kabuğunu beyaz tarafı olmıcak şekilde rende yapın.

2.Bir kap içine Defne yaprağı hariç bütün malzemeleri koyun.

3.El blenderi ile bütün malzemeyi çekin.

4.Bir yağ fırçası ile malzemeyi bütün hindiye sürün.

5.Kabuğunu rende yaptığınız limonu dilim doğrayın ve defne yaprağı ile limonu hindinin içine koyun.

6.Hindinin but kısmını ısıya dayanıklı ip ile birbirine bağlayın.

7.Hindinizi fırın poşetine alın ve kapatın.

8.Poşette delikler açın.

9.Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 2 saat pişirin.

10.Hindinizin fırın poşetinden çıkarın 200 derecede 10 dakika daha pişirin.