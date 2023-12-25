Bütün yılın yorgunluğunu atın: Zencefilli elmalı punch tarifi

Yayınlanma: 25.12.2023 - 14:58

Güncelleme: 25.12.2023 - 14:58

Günün yorgunluğunu geride bırakmak ve yeni yılı enerjik bir şekilde karşılamak için mükemmel bir içeceğe ne dersiniz? İşte zencefilli elmalı punch tarifiyle, soğuk kış günlerine sıcaklık ve ferahlık katacak özel bir içecek hazırlamanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Malzemeler

4 su bardağı taze sıkılmış elma suyu

2 su bardağı zencefilli yeşil çay (soğutulmuş)

1 su bardağı nar suyu

Yarım su bardağı taze limon suyu

1/4 su bardağı taze zencefil suyu

1/3 su bardağı agave şurubu veya bal

Yarım çay kaşığı tarçın

Doğranmış elma dilimleri ve nane yaprakları (garnitür için)

Yapılışı

Büyük bir karıştırma kabında, elma suyu, zencefilli yeşil çay, nar suyu, limon suyu ve taze zencefil suyunu bir araya getirin.

Agave şurubu veya balı ekleyerek karışımı iyice çırpın. Şeker miktarını kendi tat zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Tarçını ekleyin ve tekrar karıştırın.

Punch karışımını buzdolabında en az bir saat soğumaya bırakın.

Servis yapmadan önce içeceği karıştırın ve doğranmış elma dilimleri ile süsleyin.

Bardaklara dökün, nane yaprakları ekleyin ve bu lezzetli zencefilli elmalı punch'un tadını çıkarın.

Bu içecek, zencefilin canlandırıcı tadıyla elmanın tatlılığını birleştirerek bütün yılın stresini ve yorgunluğunu unutturacak. Yılbaşı partilerinizi renklendirmek ve sevdiklerinize lezzet dolu bir sürpriz yapmak için ideal bir tarif!