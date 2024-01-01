30 yıllık balıkçıdan hamsi pişirmenin püf noktası

Yayınlanma: 01.01.2024 - 17:09

Güncelleme: 01.01.2024 - 17:09

30 yıldır Giresun’da eşi Türkan Hanım ile birlikte balıkçılık yapan Turgay Turan, hamsi temizlerken nelere dikkat etmemiz gerektiği ve doğru bildiğimiz yanlışları anlattı. Hamsinin temizlenmesinin çok kolay olduğunu belirten Turan “Hamsinin kafasını kopartarak, işaret parmağının yardımı ile içini temizleyip tuzlu suya 5 ila 10 dakika arasında bırakmak kanının tamamen çıkmasını sağlar ve pırıl pırıl tertemiz olur. Taze hamsiyi temizlemek biraz zordur çünkü kafası kolay kolay kopmaz hele ki bu işi daha önce fazla yapmamış ise taze hamsiyi temizlerken ezebilir. Hamsi yemesini, tutmasını seviyorsanız bunu temizlemesi de ayrı bir zevktir” dedi.

Temizlenmiş hamsinin pişirilmesi için ve daha lezzetli olması için elenmiş köy mısır ununun kullanılmasının damak tadına renk katacağını belirten Türkan Turan “ Balık pişirilirken evlerimizde yaptığımız en büyük yanlışlardan birisi de hamsiyi tavaya ısıtıp koyuyorlar hamsi ya da diğer balıklar tava ısıtılıp konmaz. Balık yağlıdır onun için fazla yağ konmaz orantılı yağ koymak gerekir. Kısık ateşte balık pişmez, balık yüksek ateşi sever. Balığımızı en lezzetli pişirme süresi ise iki tarafının toplam da 10 dakika pişmesidir. Servisinde ise olmazsa olmazı helvası ve salatasıdır” şeklinde konuştu

HAMSİ KIZARTMA TARİFİ

Bir kaba unu, bir çay kaşığı tuz ve bir tutam karabiberi ekleyip karıştırın.

Hamsileri hazırladığınız un karışımına atın ve hafifçe unlayın, fazla unu sallayarak veya elinizle hafifçe bastırarak üzerlerine yapışmasını sağlayın.

Geniş bir tavaya yağı ekleyin ve kızdırın.

Unlanmış hamsileri tek kat olarak tavaya yerleştirin. Hamsilerin birbirine yapışmamasına dikkat edin, gerekiyorsa tavayı birkaç kez sallayarak düzenleyin.

Hamsilerin alt kısmı altın rengine dönene kadar kızartın .

Hamsileri nazikçe çevirerek diğer tarafını da kızartın. İki tarafı da kızardığında, bir kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını emmesini sağlayın.

Kızarmış hamsileri servis tabağına alın, dilimlenmiş limonlarla beraber sıcak servis yapın.