35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu!

Yayınlanma: 20.12.2023 - 12:19

Güncelleme: 20.12.2023 - 12:26

Sürdürülebilirliği tüm çalışmalarında merkeze alan Metro Türkiye ana sponsorluğunda, Dude Table tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması” kapsamında Türk mutfağının yetenekli genç şefleri, “Gıdanın Geleceği için Atıksız Mutfak” teması altında yarıştı. 7 Aralık’ta Gastronometro’da düzenlenen yarışmada, finale kalan 10 şef, atıksız mutfak prensiplerine uygun şekilde hazırladıkları tabaklarını jüriye sundu.

Yarışma jürisinde yer alan Gastronometro Direktörü Maximilian J.W. Thomae, Dude Table Gastronomi Pazarlama Ajansı Başkanı Funda İnansal, Gazeteci-Gastronomi Yazarı Ebru Erke, Hodan Kurucu Şefi Çiğdem Seferoğlu ve Casa Lavanda Kurucu Şefi Emre Şen tarafından yapılan oylama sonucunda kazananlar Ayşegül Uslu, Özge Nur Yılmaz ve Volkan Özkur oldu.

“Türk mutfağının sürdürülebilirlik alanındaki elçileri” olarak görülen 35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması’nın kazananları Metro Türkiye’nin desteğiyle İtalya’da sürdürülebilir mutfak odağında eğitim hakkı kazandılar. Şefler, uluslararası arenada deneyim kazanırken, aynı zamanda yabancı şeflerle de tanışma ve birebir çalışma şansı yakalayacak.

“BİZ, LEZZETLİ YEMEKLERİN AYNI ZAMANDA ÇEVREYE SAYGILI OLABİLECEĞİNE İNANIYORUZ.”

35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması’nın Türk mutfağının sürdürülebilirliği ve gıdanın geleceği için büyük bir farkındalığa imza attığını belirten Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Metro Türkiye olarak, yeme-içme sektöründe sürdürülebilirliği ve atıksız mutfakları teşvik etmek bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir misyon. Sorumlu üretim ve tüketim anlayışıyla ilerlediğimiz sürdürülebilirlik yolculuğumuzda lezzetli yemeklerin aynı zamanda çevreye saygılı ve etik olabileceğine inanıyoruz. Atıksız mutfak anlayışının sektörde daha fazla benimsenerek gıda israfının en aza indirilmesi, mutfağımızın geleceğinin koruması için büyük öneme sahip. Birleşmiş Milletlerin 2021 Gıda İsrafı Endeksi raporuna göre her yıl yaklaşık olarak 1 milyar ton gıda çöpe gidiyor ve bunun yaklaşık %25’i yeme içme sektöründe ortaya çıkıyor. Ülkemizde de benzer oranı görüyoruz. Sektörün gıda israfındaki bu payının azaltılabilmesi için bizler öncelikle genç şeflerimizde farkındalık yaratmak üzere çalışmalarımıza başladık. Kadim Türk mutfak kültürümüzü gelecek nesillere aktaracak birer elçi olarak gördüğümüz genç şeflerimizin atıksız mutfak konusuna odaklanmalarını teşvik ediyoruz. Sektörde farkındalık yaratmak ve gıda atıklarının daha iyi yönetilmesini sağlamak amacıyla sıfır atık reçeteler paylaşıyor, eğitimler düzenliyor, sektöre yönelik kılavuzlar oluşturuyoruz. 35 Yaş Altı 3 Şef Yarışmasını kazanan şeflerimizi de uluslararası arenada alacakları eğitim ve kazanacakları deneyim ile desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yarışmayı organize eden Dude Table Gastronomi Ajansı’nın kurucusu Funda Güzelmeriç İnansal ise “Gıdanın geleceği için en büyük yatırım genç şeflere yapılacak eğitim ve dünya vizyonunda deneyim fırsatı yaratma yatırımıdır” diyerek Metro Türkiye’ye teşekkür etti.

18-35 yaş arasındaki tüm genç şeflerin katılımına açık olan yarışmaya, adaylar, “Gıdanın Geleceği için Atıksız Mutfak” temasında hazırladıkları reçeteleri ile online başvuru yaptı. İletilen tarifler arasından seçilen 10 aday; jüri üyeleri tarafından gastronomi üzerine aldıkları eğitim, mutfak deneyimi, atıksız reçetelerdeki yaratıcılık ve teknik, Türk mutfağı ile olan ilişkileri gibi birtakım değerlendirme kriterleri doğrultusunda incelenerek belirlendi. Bu adaylar, 7 Aralık’ta Gastronometro’da gerçekleşen finalde hazırladıkları atıksız tabaklarını jüri tadımına sundular. Şeflerin atıksız mutfak odağındaki prensipler ile hazırladıkları final menüsünde; başlangıç, ana yemek ve tatlının olduğu 3 tarif yer aldı.