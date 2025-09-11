Acı severler için pratik lezzet: Evde jalapeno turşusu tarifi

Acı sevenlerin sofralarından eksik etmediği jalapeno biberi, turşu haline geldiğinde yemeklere eşsiz bir lezzet katar. Özellikle Meksika mutfağında yaygın olarak kullanılan jalapeno turşusu, evde kolayca hazırlanabilir. Hem uzun süre dayanır hem de salata, pizza, dürüm ve nachos gibi birçok tarifin vazgeçilmez eşlikçisidir.

MALZEMELER

500 gr taze jalapeno biberi

4 diş sarımsak

2 su bardağı su

1 su bardağı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tane karabiber

1 tatlı kaşığı kişniş tohumu (isteğe bağlı)

1 defne yaprağı

YAPILIŞI

Biberleri hazırlayın: Jalapenoları güzelce yıkayın ve halka halka dilimleyin. Sarımsakları ikiye bölün.

Turşu suyunu kaynatın: Bir tencereye su, sirke, tuz, şeker ve baharatları ekleyip kaynatın.

Biberleri ekleyin: Kaynayan suya jalapeno dilimlerini atın ve 3-4 dakika kadar haşlayın.

Kavanoza doldurun: Biberleri sterilize edilmiş kavanozlara paylaştırın. Üzerine kaynar turşu suyunu ekleyin.

Kapatın ve bekletin: Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra serin ve karanlık bir yerde 1 hafta bekletin.