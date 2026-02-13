Afrika'dan gelen enfes lezzet: Doro wat tarifi

Doro Wat, Etiyopya’da özel gün sofralarının vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor. Soğan bazlı yoğun sosu ve baharat dengesiyle dikkat çeken tarif, uzun süre kısık ateşte pişirilerek hazırlanıyor. Türkiye’de pek bilinmese de acı ve aromatik tatları sevenler için güçlü bir alternatif sunuyor.
DORO WAT TARİFİ
Malzemeler
- 6 parça tavuk but veya baget
- 3 adet büyük soğan (ince doğranmış)
- 3 yemek kaşığı tereyağı veya sade yağ
- 2 yemek kaşığı berbere baharatı (veya acı toz biber + kimyon + kişniş karışımı)
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 su bardağı tavuk suyu
- Tuz
- 2 adet haşlanmış yumurta (geleneksel servis için)
Yapılışı
- Soğanları yağsız tavada suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Tereyağını ekleyip soğanları karamelize kıvama getirin.
- Sarımsak, zencefil ve berbere baharatını ilave ederek kavurun.
- Salça ve tavuk suyunu ekleyin.
- Tavuk parçalarını sosun içine yerleştirip kısık ateşte yaklaşık 40–45 dakika pişirin.
- Son aşamada haşlanmış yumurtaları ekleyerek 5 dakika daha kaynatın.
- Sıcak servis edin.