Afrika'dan gelen enfes lezzet: Doro wat tarifi

Doro Wat, Etiyopya’da özel gün sofralarının vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor. Soğan bazlı yoğun sosu ve baharat dengesiyle dikkat çeken tarif, uzun süre kısık ateşte pişirilerek hazırlanıyor. Türkiye’de pek bilinmese de acı ve aromatik tatları sevenler için güçlü bir alternatif sunuyor.

DORO WAT TARİFİ

Malzemeler

6 parça tavuk but veya baget

3 adet büyük soğan (ince doğranmış)

3 yemek kaşığı tereyağı veya sade yağ

2 yemek kaşığı berbere baharatı (veya acı toz biber + kimyon + kişniş karışımı)

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı tavuk suyu

Tuz

2 adet haşlanmış yumurta (geleneksel servis için)

Yapılışı