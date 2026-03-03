Afyonkarahisar'ın çok sevilen geleneksel lezzeti: Sakala çarpan çorbası tarifi

Sakala çarpan çorbası, Anadolu’nun köklü lezzetlerinden biridir. Afyonkarahisar yöresinde “Sakala sarkan çorba” olarak da bilinen bu tarif, adını içindeki eriştelerin kaşıktan sarkmasından alır. Yeşil mercimek, ev makarnası (erişte) ve tereyağlı nane sosunun birleşimiyle hem besleyici hem de oldukça doyurucu bir çorba ortaya çıkar. İşte nefis sakala çarpan çorbası tarifi...

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı ev makarnası (erişte)

1 adet soğan

Et suyu (isteğe göre miktarı ayarlanabilir)

4 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Tuz

Nane

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI YAPILIŞI

Yeşil mercimekleri yıkayın ve yumuşayana kadar haşlayın.

Ardından suyunu süzün.

Ayrı bir tencerede ince doğranmış soğanı 2 yemek kaşığı tereyağı ile kısık ateşte pembeleşinceye kadar kavurun.

Soğanların üzerine unu ilave edip 1–2 dakika daha kavurun.

Haşlanmış mercimekleri, tuzu ve yeterli miktarda et suyunu ekleyin.

Kaynamaya bırakın.

Çorba kaynadıktan sonra erişteleri ekleyin ve yaklaşık 15–20 dakika pişirin.

Kalan 2 yemek kaşığı tereyağını küçük bir tavada eritin.

İçine naneyi ekleyip kısa süre kızdırın ve çorbanın üzerine gezdirin.

Sıcak olarak servis edin.

Arzuya göre birkaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!