Ağızda dağılan çıtır çıtır lezzet: Kadayıflı kurabiye tarifi
Kadayıfın çıtırlığı ile kurabiyenin yumuşak dokusunu bir araya getiren bu lezzet, sevilen ikramlar olmaya adaydır. Peki, ağızda dağılan bu çıtır çıtır lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes kadayıflı kurabiye tarifi...
Türk mutfağının iki sevilen unsuru bir araya geldiğinde ortaya çıtır dışı ve yumuşacık içiyle fark yaratan bir tat çıkıyor. Kadayıflı kurabiye hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çay saatlerinin gözdesi olmaya aday. Dışı tel tel kavrulmuş kadayıfla kaplı olan bu kurabiye, geleneksel tatları modern dokunuşla birleştirmek isteyenler için birebir. Peki, ağızda dağılan bu çıtır çıtır lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes kadayıflı kurabiye tarifi...
KADAYIFLI KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
Kurabiye hamuru için:
125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
1 çay bardağı pudra şekeri
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
2,5 - 3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
Kaplama için:
150-200 gram kavrulmuş kadayıf
3 yemek kaşığı toz şeker
1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz veya fındık (isteğe bağlı)
KADAYIFLI KURABİYE YAPILIŞI
Derin bir karıştırma kabında tereyağı, sıvı yağ, yumurta ve pudra şekerini iyice karıştırın.
Üzerine vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.
Kontrollü şekilde unu ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.
Kavrulmuş tel kadayıfı küçük parçalara ayırın.
Üzerine şeker ve ceviz/fındık karışımını ekleyin.
Güzelce harmanlayın.
Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın, yuvarlayın.
Her bir kurabiyeyi kadayıf karışımına bulayın ve hafif bastırarak kadayıfın yapışmasını sağlayın.
Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri hafif pembeleşinceye kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Afiyet olsun!
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