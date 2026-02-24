Ağızda dağılan enfes lezzet: Çikolatalı saray helvası tarifi

Saray helvası, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan köklü bir un helvası çeşididir. Klasik tarifin modern yorumu olan çikolatalı saray helvası, yoğun kakao aroması ve tel tel dağılan yapısıyla hem geleneksel hem de yenilikçi bir lezzet sunar. İşte, nefis çikolatalı saray helvası tarifi...

ÇİKOLATALI SARAY HELVASI TARİFİ

Malzemeler:

125 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

100 gram bitter çikolata (eritilmiş)

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

ÇİKOLATALI SARAY HELVASI YAPILIŞI

Tereyağı ve sıvı yağı geniş bir tavaya alın.

Tereyağı tamamen eriyene kadar ısıtın.

Unu ekleyin ve kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurun.

Unun rengi hafif dönüp kokusu çıkana kadar sabırla kavurmaya devam edin.

Kavrulan una kakao ilave edin ve karıştırın.

Ardından benmari usulü eritilmiş bitter çikolatayı ekleyerek homojen bir kıvam elde edin.

Ocaktan aldıktan sonra pudra şekerini ve vanilini ekleyin.

Tüm malzemeler iyice karışana kadar spatula ile karıştırın.

Karışımı yağlı kağıt serilmiş kare bir kalıba dökün. Üzerini bastırarak düzleştirin.

Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!