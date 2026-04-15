Ağızda dağılan kıyır kıyır lezzet: Baharatlı tuzlu kurabiye tarifi

Tuzlu kurabiyeler, pratik hazırlanışı ve uzun süre tazeliğini koruyan yapısıyla mutfakların vazgeçilmez tarifleri arasında yer alır. Baharatlı versiyonu ise klasik tuzlu kurabiyelere farklı bir aroma katar. Çörek otu, susam ve çeşitli baharatlarla zenginleştirilen bu tarif, hem kıyır dokusu hem de yoğun lezzetiyle her lokmada keyif verir. Özellikle çay saatlerinde ve davet sofralarında sıkça tercih edilen bu kurabiye, kolay yapımıyla da öne çıkar. İşte, kıyır kıyır baharatlı tuzlu kurabiye tarifi...

BAHARATLI TUZLU KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı üzerine ayrılır)

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 paket kabartma tozu

3–3,5 su bardağı un

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam

Çörek otu

BAHARATLI TUZLU KURABİYE YAPILIŞI

Tereyağı, sıvı yağ, yumurta akı ve yoğurdu bir kapta karıştırın.

Sirke, tuz, şeker ve baharatları ekleyin.

Kabartma tozunu ilave edip unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan parçalar koparıp istediğiniz şekli verin.

Üzerine yumurta sarısı sürün.

Susam ve çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Ilındıktan sonra servis edin.

Afiyet olsun!