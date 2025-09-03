Ağızda dağılan kıyır kıyır lezzet: Kandil simidi tarifi

Kandil günlerinin vazgeçilmez ikramı olan kandil simidi, gevrek dokusu ve mis gibi susam kokusuyla hem manevi bir anlam taşır hem de sofralara lezzet katar. Siz de evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Peki, ağızda dağılan bu kıyır kıyır lezzet nasıl yapılır? İşte, çıtırlığıyla damak çatlatan enfes kandil simidi tarifi...

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler

125 gr tereyağı veya margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı üzerine, beyazı hamura)

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı mahlep (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Üzeri için:

Susam veya çörek otu

KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI

Karıştırma kabına oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, yumurta beyazı, sirke, tuz, şeker ve mahlebi alın.

Malzemeleri karıştırın, ardından azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp halka şeklinde simitler yapın.

Üzerlerini önce yumurta sarısına sonra susama batırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun!